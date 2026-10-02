США перенаправили $52 млн помощи от европейских союзников в Латинскую Америку

Администрация президента США Дональда Трампа перенаправила 52 млн долларов, которые Конгресс ранее одобрил в качестве помощи Украине и союзникам по НАТО. Средства решили направить на программы в Панаме, Перу, Эквадоре и Колумбии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

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Госдепартамент сообщил Конгрессу о планах изменить назначение средств в сентябре. Сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Грегори Микс выступили против такого решения и заблокировали процесс перенаправления.

Однако в конце сентября администрация сообщила законодателям, что продолжит реализацию плана, несмотря на установленный запрет. По данным The Washington Post, речь идет о средствах, которые Конгресс выделил еще в 2022 году.

Часть средств была связана с помощью Украине

Особое недовольство законодателей вызвало решение изъять средства, предусмотренные для Словакии и Северной Македонии. Эти программы входили в пакет помощи, принятый после начала полномасштабной войны России против Украины.

Целью финансирования было, в частности, стимулировать европейские страны поставлять Украине вооружение и постепенно заменять российскую военную технику американской.

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В администрации Трампа объяснили решение изменением внешнеполитических приоритетов

В Госдепартаменте заявили The Washington Post, что перенаправление средств соответствует внешнеполитическим приоритетам администрации Трампа, которая уделяет все больше внимания Западному полушарию.

Американская администрация считает, что использование этих средств в странах Латинской Америки является более эффективным в рамках нынешних приоритетов Вашингтона. В то же время законодатели, выступившие против этого решения, ставят под сомнение соответствие такого перенаправления первоначальному назначению средств.

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