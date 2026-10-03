ЄС відмовився достроково виділити Україні кошти з кредиту на 90 млрд євро, - FT

Європейський Союз відхилив прохання України про дострокове надання частини коштів із програми фінансової підтримки на 2027 рік. Брюссель очікує від Києва виконання погоджених реформ, необхідних для подальших виплат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

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Президент України Володимир Зеленський влітку оцінював додаткові оборонні потреби України у $27 млрд. Щоб покрити цей дефіцит, українська сторона просила Єврокомісію достроково виділити частину коштів із дворічної програми Ukraine Support Loan обсягом €90 млрд.

Програма розрахована на 2026–2027 роки. Європейська комісія визначила для України до €45 млрд підтримки на 2026 рік, з яких €28,3 млрд передбачені на зміцнення оборонно-промислових спроможностей, а до €16,7 млрд - на бюджетну підтримку.

Які умови висуває ЄС

За даними FT, Брюссель не погодився достроково надати кошти, передбачені на 2027 рік. Водночас ЄС наголошує, що додаткове фінансування цього року залишається доступним за умови виконання Україною погоджених реформ.

Станом на 2 жовтня Єврокомісія повідомляла, що до кінця 2026 року Україні доступні ще €33,7 млрд у межах фінансової підтримки. Виплати залежать від виконання відповідних умов, визначених Україною та ЄС.

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Зокрема, за матеріалом FT, серед реформ, які вимагає ЄС:

скасування ПДВ-пільги для невеликих міжнародних посилок;

оновлення правил оподаткування цифрових платформ.

Також ЄС наполягає на дотриманні вже виконаних зобов'язань у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Скільки коштів уже отримала Україна

За даними FT, у 2026 році Україна отримала €15,7 млрд у межах відповідних механізмів підтримки. Водночас 2 жовтня Єврокомісія повідомила про нову виплату €2,9 млрд за програмою Ukraine Facility та наголосила, що своєчасне виконання погоджених реформ є необхідною умовою для подальших виплат.

Загалом Ukraine Support Loan передбачає до €90 млрд на 2026–2027 роки: €60 млрд мають спрямовуватися на оборонні потреби, а €30 млрд - на бюджетну підтримку.

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