Кос про вступ України до ЄС: Дата 1 січня 2027 року є неможливою, привілеїв не буде

Вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року є неможливим, оскільки процес приєднання базується виключно на принципі заслуг і виконанні вимог.

Про це заявила європейська комісар з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю виданню Corriere della Sera, передає Цензор.НЕТ.

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Неможливість вступу у 2027 році

"Дату 1 січня 2027 року визначив президент Зеленський. Вступ ґрунтується на принципі заслуг: очевидно, що ця дата є неможливою. Я розумію, що Київ та багато інших розглядають вступ до ЄС як гарантію безпеки. Війна в Україні змінила геополітичну ситуацію в Європі, і одним із наслідків цього є те, що розширення знову стало пріоритетом не лише для України, а й для інших країн. У процесі вступу немає ніяких привілеїв чи пільг, але ми маємо враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов’язок – допомогти їй. Сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів", - сказала єврокомісарка.

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Порядок денний жовтневого саміту ЄС

За словами Кос, на саміті в жовтні лідери країн блоку обговорять низку питань, зокрема:

вплив розширення на існуючі держави-члени;

внутрішні реформи, які ЄС має провести, щоб стати ефективнішим із більшою кількістю членів;

запобіжні заходи, тобто як захистити себе, щоб нові члени дотримувалися верховенства права та демократії навіть після вступу до ЄС;

ідеї щодо поглиблення поступової посиленої інтеграції.

Крім того, Єврокомісія пропонує концепцію поетапної інтеграції, що дасть змогу країнам-кандидатам користуватися перевагами співпраці з ЄС ще до офіційного вступу.

Також, за словами Кос, Європейська комісія виступає за заміну принципу одностайності на голосування кваліфікованою більшістю у сфері політики безпеки та оборони.

"Це буде складно, але ми вважаємо, що це було б добре. Інший варіант - це те, що ми бачили на прикладі надання кредиту на підтримку України: група країн рухається вперед. Також є перехідні положення. Крім того, Договори дозволяють мати меншу кількість комісарів, а саме дві третини від загальної кількості держав-членів",- сказала вона.

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