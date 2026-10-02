Євросоюз бреше Україні у питанні членства до блоку, - прем’єр Албанії Рама

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував підхід Європейського Союзу до переговорів щодо вступу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рама сказав в інтерв'ю Welt.

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Позиція політика

Рама розповідав про процес вступу до ЄС країн Західних Балкан та нагадав про те, що 1989 році Східній Німеччині не наказували виконувати всі 33 розділи переговорів про членство.

"ЄС, мабуть, вимагатиме від нас ще більше зусиль. Але ми хочемо бути його частиною. Подивіться на Україну. Те, що їм обіцяють, — це брехня", — заявив він.

На думку політика, Україну "ніколи не приймуть через звичайний процес вступу з дотриманням усіх критеріїв".

"Це всім відомо. Реалістичним рішенням було б залучити Україну до переговорів уже зараз і надати їй повноправне членство на основі заслуг", — додав прем'єр Албанії.

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Що передувало

Переговори про вступ України до ЄС структуровані у шість тематичних кластерів, які охоплюють усі сфери законодавства Євросоюзу: "Основи", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність", "Ресурси, сільське господарство та згуртованість" і "Зовнішні відносини".

Перші два кластери були відкриті у червні й липні цього року. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що решта чотири вже технічно готові до відкриття, а Україна виконала необхідні умови.

Ексвіцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка також заявляв, усі документи з боку України та Європейської Комісії вже готові, а відкриття решти кластерів тепер повністю залежить від досягнення консенсусу між 27 державами-членами ЄС.

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