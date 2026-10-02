Евросоюз лжет Украине в вопросе членства в блоке, - премьер Албании Рама

Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал подход Европейского Союза к переговорам о вступлении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рама заявил в интервью Welt.

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Позиция политика

Рама рассказывал о процессе вступления в ЕС стран Западных Балкан и напомнил о том, что в 1989 году Восточной Германии не предписывали выполнять все 33 раздела переговоров о членстве.

"ЕС, вероятно, потребует от нас еще больше усилий. Но мы хотим быть его частью. Посмотрите на Украину. То, что им обещают, - это ложь", - заявил он.

По мнению политика, Украину "никогда не примут через обычный процесс вступления с соблюдением всех критериев".

"Это всем известно. Реалистичным решением было бы привлечь Украину к переговорам уже сейчас и предоставить ей полноправное членство на основе заслуг", - добавил премьер Албании.

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Что предшествовало

Переговоры о вступлении Украины в ЕС структурированы в шесть тематических кластеров, которые охватывают все сферы законодательства Евросоюза: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность" и "Внешние отношения".

Первые два кластера были открыты в июне и июле этого года. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные четыре уже технически готовы к открытию, а Украина выполнила необходимые условия.

Бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка также заявлял, что все документы со стороны Украины и Европейской комиссии уже готовы, а открытие остальных кластеров теперь полностью зависит от достижения консенсуса между 27 государствами-членами ЕС.

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