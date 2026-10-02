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Новости Членство Украины в ЕС
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Евросоюз лжет Украине в вопросе членства в блоке, - премьер Албании Рама

Премьер-министр Албании Эди Рама

Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал подход Европейского Союза к переговорам о вступлении Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Рама заявил в интервью Welt.

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Позиция политика

Рама рассказывал о процессе вступления в ЕС стран Западных Балкан и напомнил о том, что в 1989 году Восточной Германии не предписывали выполнять все 33 раздела переговоров о членстве.

"ЕС, вероятно, потребует от нас еще больше усилий. Но мы хотим быть его частью. Посмотрите на Украину. То, что им обещают, - это ложь", - заявил он.

По мнению политика, Украину "никогда не примут через обычный процесс вступления с соблюдением всех критериев".

"Это всем известно. Реалистичным решением было бы привлечь Украину к переговорам уже сейчас и предоставить ей полноправное членство на основе заслуг", - добавил премьер Албании.

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Что предшествовало

  • Переговоры о вступлении Украины в ЕС структурированы в шесть тематических кластеров, которые охватывают все сферы законодательства Евросоюза: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность" и "Внешние отношения".
  • Первые два кластера были открыты в июне и июле этого года. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что остальные четыре уже технически готовы к открытию, а Украина выполнила необходимые условия.
  • Бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка также заявлял, что все документы со стороны Украины и Европейской комиссии уже готовы, а открытие остальных кластеров теперь полностью зависит от достижения консенсуса между 27 государствами-членами ЕС.

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Албания (95) членство в ЕС (1325) Евросоюз (18978) Рама Эди (26)
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Топ комментарии
+14
Один з найбільш адекватних політиків Європи на сьогоднішній день. Він, Павел та лідери країн Балтії.
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02.10.2026 22:53 Ответить
+10
ЄС обрав тактику "морква для віслюка". У ролі моркви вступ, Віслюк також присутній.
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02.10.2026 22:54 Ответить
+9
Ми знаєм. Наша мета - ядерна зброя.
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02.10.2026 22:51 Ответить

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