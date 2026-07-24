Премьер-министр Ирландии Мартин объяснил задержку с открытием кластеров для Украины: Мы должны реагировать на успех реформ

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что темпы евроинтеграции Украины зависят от дальнейшего прогресса в проведении реформ.

Об этом Мартин сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

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Реалистичный подход и оценка реформ

В контексте процесса открытия кластеров Мартин указал на два аспекта.

"Здесь есть два аспекта. Во-первых, это не мы решили что-то отложить. Но именно такой подход — реалистичный. Во-вторых, очевидно, что реформы находятся в процессе, и мы должны реагировать на успех реформ", — пояснил премьер Ирландии.

Он отметил, что "Украина уже многое сделала, но необходимы дальнейшие реформы в сферах верховенства права, борьбы с коррупцией и т. д.", добавив, что "нужно убедить другие страны-члены ЕС".

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Процесс расширения Евросоюза

"Впрочем, я напомню, что до российского вторжения расширение вообще было заморожено. Даже для стран Западных Балкан, которые давно шли к цели, но не могли пересечь черту. После российского вторжения в Украину обстановка изменилась, но не все проблемы исчезли. Впрочем, подход, который мы выбрали, — он реалистичен", — заявил Мартин.

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