Ирландия ускорит открытие следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, - премьер Мартин
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна в ходе своего председательства в Совете Европейского Союза будет работать над скорейшим открытием следующих переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Открытие кластеров
"На прошлой неделе мы открыли переговоры по второму кластеру и будем работать над открытием следующих кластеров как можно скорее", - сказал Мартин.
Санкции против РФ
Кроме того, он заверил, что Ирландия и впредь будет поддерживать усиление санкционного давления на Россию.
"Ирландия всегда поддерживала и всегда будет поддерживать жесткие санкции против России, чтобы заставить её прекратить эту войну", – подчеркнул он.
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