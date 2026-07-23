Ирландия ускорит открытие следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, - премьер Мартин

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна в ходе своего председательства в Совете Европейского Союза будет работать над скорейшим открытием следующих переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Открытие кластеров

"На прошлой неделе мы открыли переговоры по второму кластеру и будем работать над открытием следующих кластеров как можно скорее", - сказал Мартин.

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Санкции против РФ

Кроме того, он заверил, что Ирландия и впредь будет поддерживать усиление санкционного давления на Россию.

"Ирландия всегда поддерживала и всегда будет поддерживать жесткие санкции против России, чтобы заставить её прекратить эту войну", – подчеркнул он.

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