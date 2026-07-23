Ирландия предоставит Украине пакет помощи на 125 млн евро

Ирландия объявила о предоставлении Украине помощи в размере 125 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Это финансирование будет предоставлено в дополнение к 65 млн евро поддержки, о которых министр иностранных дел Ирландии объявил ранее в этом году. 100 млн евро из этой суммы будут направлены на обеспечение оборонных нужд Украины.

Эта нелетальная военная помощь дополняет поддержку, которую Ирландия оказала в прошлом году для усиления украинской противовоздушной обороны с целью защиты от жестоких российских атак с использованием дронов", - говорится в сообщении.

25 млн евро пойдут на поддержку защиты и восстановления критически важной энергетической инфраструктуры Украины.

"Прошедшая зима была чрезвычайно сложной для украинцев, и важно помочь обеспечить надлежащую подготовку Украины к следующей зиме", - отметили там.

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Что предшествовало?

23 июля сообщалось, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев с официальным визитом.

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