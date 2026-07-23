Ирландия предоставит Украине пакет помощи на 125 млн евро
Ирландия объявила о предоставлении Украине помощи в размере 125 млн евро.
Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Это финансирование будет предоставлено в дополнение к 65 млн евро поддержки, о которых министр иностранных дел Ирландии объявил ранее в этом году. 100 млн евро из этой суммы будут направлены на обеспечение оборонных нужд Украины.
Эта нелетальная военная помощь дополняет поддержку, которую Ирландия оказала в прошлом году для усиления украинской противовоздушной обороны с целью защиты от жестоких российских атак с использованием дронов", - говорится в сообщении.
25 млн евро пойдут на поддержку защиты и восстановления критически важной энергетической инфраструктуры Украины.
"Прошедшая зима была чрезвычайно сложной для украинцев, и важно помочь обеспечить надлежащую подготовку Украины к следующей зиме", - отметили там.
Что предшествовало?
- 23 июля сообщалось, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев с официальным визитом.
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