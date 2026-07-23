Ірландія надасть Україні пакет допомоги на 125 млн євро
Ірландія оголосила про надання Україні допомоги у розмірі 125 млн євро.
Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Це фінансування буде надано на додачу до 65 млн євро підтримки, про які міністр закордонних справ Ірландії оголосив раніше цього року. 100 млн євро з цієї суми буде спрямовано на забезпечення оборонних потреб України.
Ця нелетальна військова допомога доповнює підтримку, яку Ірландія надала торік для посилення української протиповітряної оборони з метою захисту від жорстоких російських атак дронами", - йдеться в повідомленні.
25 млн євро підуть на підтримку захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури України.
"Минула зима була надзвичайно складною для українців, і важливо допомогти забезпечити належну підготовку України до наступної зими", - зазначили там.
Що передувало?
- 23 липня повідомлялось, що прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва з офіційним візитом.
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