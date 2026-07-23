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Новини Допомога Україні від Ірландії
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Ірландія надасть Україні пакет допомоги на 125 млн євро

Пакет допомоги від Ірландії на 125 євро: куди підуть кошти?

Ірландія оголосила про надання Україні допомоги у розмірі 125 млн євро.

Про це повідомила пресслужба уряду, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Це фінансування буде надано на додачу до 65 млн євро підтримки, про які міністр закордонних справ Ірландії оголосив раніше цього року. 100 млн євро з цієї суми буде спрямовано на забезпечення оборонних потреб України.

Ця нелетальна військова допомога доповнює підтримку, яку Ірландія надала торік для посилення української протиповітряної оборони з метою захисту від жорстоких російських атак дронами", - йдеться в повідомленні.

25 млн євро підуть на підтримку захисту та відновлення критичної енергетичної інфраструктури України.

"Минула зима була надзвичайно складною для українців, і важливо допомогти забезпечити належну підготовку України до наступної зими", - зазначили там.

Дивіться: Зеленський і прем’єр Ірландії Мартін ушанували пам’ять загиблих українських воїнів. ВIДЕО

Що передувало?

  • 23 липня повідомлялось, що прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва з офіційним візитом.

Читайте: Ірландія завершує розслідування щодо постачання глинозему для російського ВПК, - прем’єр Мартін

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