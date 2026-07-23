Ірландія прискорить відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, - прем’єр Мартін

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна під час свого головування в Раді Європейського Союзу працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

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Відкриття кластерів

"Минулого тижня ми відкрили переговори щодо другого кластеру, і працюватимемо над відкриттям наступних кластерів якнайшвидше", – сказав Мартін.

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Санкції проти РФ

Також він запевнив, що Ірландія й надалі підтримуватиме посилення санкційного тиску на Росію.

"Ірландія завжди підтримувала і завжди підтримуватиме жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити її припинити цю війну", – наголосив він.

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