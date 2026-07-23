Ірландія прискорить відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, - прем’єр Мартін
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна під час свого головування в Раді Європейського Союзу працюватиме над якнайшвидшим відкриттям наступних переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
Відкриття кластерів
"Минулого тижня ми відкрили переговори щодо другого кластеру, і працюватимемо над відкриттям наступних кластерів якнайшвидше", – сказав Мартін.
Санкції проти РФ
Також він запевнив, що Ірландія й надалі підтримуватиме посилення санкційного тиску на Росію.
"Ірландія завжди підтримувала і завжди підтримуватиме жорсткі санкції проти Росії, щоб змусити її припинити цю війну", – наголосив він.
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