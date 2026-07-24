Прем’єр Ірландії Мартін пояснив затримку з відкриттям кластерів для України: Ми маємо реагувати на успіх реформ

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що темпи євроінтеграції України залежать від подальшого прогресу в провадженні реформ.

Про це Мартін сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Реалістичний підхід та оцінка реформ

У контексті процесу відкриття кластерів Мартін вказав на два аспекти.

"Тут є два аспекти. По-перше, це не ми вирішили щось відкласти. Але саме такий підхід – реалістичний. По-друге, очевидно, що реформи у процесі, а ми маємо реагувати на успіх реформ",- пояснив прем’єр Ірландії.

Він зазначив, що "Україна вже зробила багато, але потрібні подальші реформи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією тощо", додавши, що "потрібно переконати інші країни-члени ЄС".

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Процес розширення Євросоюзу

"Утім, я нагадаю, що до російського вторгнення розширення взагалі було заморожене. Навіть для країн Західних Балкан, які давно прямували до мети, але не могли перетнути лінію. Після російського вторгнення в Україну атмосфера змінилася, але не всі виклики зникли. Утім, підхід, який ми обрали – він реалістичний", - заявив Мартін.

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