Только Венгрия блокирует открытие остальных четырех кластеров по вступлению Украины в ЕС, - DW

В настоящее время только Венгрия блокирует открытие остальных четырех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС. При этом другие страны блока никаких возражений не выдвигают.

Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, передает Цензор.НЕТ.

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Требования Будапешта

По его словам, Будапешт настаивает на том, что единственным основанием для блокировки являются, якобы, нерешенные проблемы с правами венгерского национального меньшинства в Украине.

Он отметил, что венгерские переговорщики заявляют, что хотят видеть больше прогресса и реальных результатов в реализации закона о национальных меньшинствах в Украине.

"Так бывает в двусторонних отношениях. Одна сторона говорит: мы делаем все, что можем. Другая — нет, вы должны делать больше. Венгры недовольны тем, как решаются проблемы их национального меньшинства, и выносят это на самый высокий уровень в Брюсселе", — пояснил дипломат.

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Инструкции от Мадяра для венгерских дипломатов

Он также отметил, что позиция Венгрии относительно переговоров о вступлении Украины — это официальная позиция правительства Петера Мадяра. По его словам, венгерские дипломаты, представляющие интересы Будапешта в Брюсселе, "следуют инструкциям, которые поступают сверху, из столицы".

"Если премьер-министр говорит: "Делайте так", посол вынужден это делать, иначе ему придется уйти в отставку", — сказал собеседник DW.

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Что предшествовало

Переговоры о вступлении Украины в ЕС структурированы в шесть тематических кластеров, которые охватывают все сферы законодательства Евросоюза: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность" и "Внешние отношения".

Первые два кластера были открыты в июне и июле этого года. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что остальные четыре уже технически готовы к открытию, а Украина выполнила необходимые условия.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка также заявил, что все документы со стороны Украины и Европейской комиссии уже готовы, а открытие остальных кластеров теперь полностью зависит от достижения консенсуса между 27 государствами-членами ЕС.

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