Только Венгрия блокирует открытие остальных четырех кластеров по вступлению Украины в ЕС, - DW
В настоящее время только Венгрия блокирует открытие остальных четырех переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС. При этом другие страны блока никаких возражений не выдвигают.
Об этом сообщает DW со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата, передает Цензор.НЕТ.
Требования Будапешта
По его словам, Будапешт настаивает на том, что единственным основанием для блокировки являются, якобы, нерешенные проблемы с правами венгерского национального меньшинства в Украине.
Он отметил, что венгерские переговорщики заявляют, что хотят видеть больше прогресса и реальных результатов в реализации закона о национальных меньшинствах в Украине.
"Так бывает в двусторонних отношениях. Одна сторона говорит: мы делаем все, что можем. Другая — нет, вы должны делать больше. Венгры недовольны тем, как решаются проблемы их национального меньшинства, и выносят это на самый высокий уровень в Брюсселе", — пояснил дипломат.
Инструкции от Мадяра для венгерских дипломатов
Он также отметил, что позиция Венгрии относительно переговоров о вступлении Украины — это официальная позиция правительства Петера Мадяра. По его словам, венгерские дипломаты, представляющие интересы Будапешта в Брюсселе, "следуют инструкциям, которые поступают сверху, из столицы".
"Если премьер-министр говорит: "Делайте так", посол вынужден это делать, иначе ему придется уйти в отставку", — сказал собеседник DW.
Что предшествовало
- Переговоры о вступлении Украины в ЕС структурированы в шесть тематических кластеров, которые охватывают все сферы законодательства Евросоюза: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность" и "Внешние отношения".
- Первые два кластера были открыты в июне и июле этого года. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что остальные четыре уже технически готовы к открытию, а Украина выполнила необходимые условия.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка также заявил, что все документы со стороны Украины и Европейской комиссии уже готовы, а открытие остальных кластеров теперь полностью зависит от достижения консенсуса между 27 государствами-членами ЕС.
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