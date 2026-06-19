Зеленский об открытии кластеров с ЕС: Украина пережила Орбана и не торговала достоинством

Президент Владимир Зеленский заявил о необратимости пути Украины в Евросоюз. Комментируя падение пророссийского правительства Виктора Орбана в Венгрии, глава государства подчеркнул, что Украина "пережила Орбана", не поступившись собственным достоинством.

Об этом украинский лидер сказал в аудиокомментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

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Устранение главного препятствия

Орбан потерял власть после апрельских парламентских выборов, на которых завершилось 16-летнее правление его партии "Фидес".

"Мы открыли первый кластер... Партнеры молодцы, они наши друзья. Мы откроем все кластеры — я в этом уверен. Мы заслужили это, и мы не сдаемся. Мы пережили Орбана, и мы не поступились достоинством. Впереди много работы. Мы все преодолеем, уверен", – подчеркнул Зеленский, отметив, что путь Украины в ЕС "не остановить".

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Зеленский сделал заявление о евроинтеграции после встреч с партнерами 18 июня в Брюсселе, в частности после заседания Европейского совета. Ранее же он заявил, что остальные пять кластеров можно открыть в ближайшие недели.

"После перемен в Венгрии — кстати, хороших перемен в Венгрии, я делюсь своим мнением — точно появилась новая возможность укрепить отношения как внутри ЕС, так и между ЕС и Украиной. Для Украины быть хорошим соседом никогда не сводилось только к словам, и сейчас мы готовы работать как можно теснее – на основе взаимного уважения – с каждым из наших европейских соседей. Я хочу поблагодарить наших соседей — Венгрию, Польшу, Румынию, Словакию — и все остальные страны ЕС и заверить вас, что Украина очень привержена принципу взаимного уважения", — заявил украинский президент во время заседания Евросовета.

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Открытие первого кластера переговоров