Зеленський про відкриття кластерів з ЄС: Україна пережила Орбана й не торгувала гідністю

Президент Володимир Зеленський заявив про незворотність шляху України до Євросоюзу. Коментуючи падіння проросійського уряду Віктора Орбана в Угорщині, глава держави наголосив, що Україна "пережила Орбана" без торгу власною гідністю.

Про це український лідер сказав в аудіокоментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

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Усунення головної перепони

Орбан втратив владу після квітневих парламентських виборів, на яких завершилось 16-річне правління його партії Фідес.

"Ми відкрили перший кластер... Партнери молодці, вони наші друзі. Ми відкриємо всі кластери – я в цьому впевнений. Ми заслужили на це, і ми не здаємося. Ми пережили Орбана, і ми не торгували гідністю. Попереду багато роботи. Ми все подолаємо, впевнений", – наголосив Зеленський, зауваживши, що шлях України до ЄС "не зупинити".

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Зеленський зробив заяву про євроінтеграцію після зустрічей з партнерами 18 червня у Брюсселі, зокрема засідання Європейської ради. Раніше ж він заявив, що решту п'ять кластерів можна відкрити найближчими тижнями.

"Після змін в Угорщині – до речі, хороших змін в Угорщині, я ділюся своєю думкою – точно є нова можливість посилити відносини як усередині ЄС, так і між ЄС та Україною. Для України бути добрим сусідом ніколи не було просто про слова, і зараз ми готові працювати якомога тісніше – зі взаємною повагою – з кожним із наших європейських сусідів. Я хочу подякувати нашим сусідам –– Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині –– і всім іншим країнам ЄС і запевнити вас, що Україна дуже віддана принципу взаємної поваги", - заявив український президент під час засідання Євроради.

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Відкриття першого кластеру переговорів