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Новини Членство України в ЄС Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Зеленський про відкриття кластерів з ЄС: Україна пережила Орбана й не торгувала гідністю

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про незворотність шляху України до Євросоюзу. Коментуючи падіння проросійського уряду Віктора Орбана в Угорщині, глава держави наголосив, що Україна "пережила Орбана" без торгу власною гідністю.

Про це український лідер сказав в аудіокоментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

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Усунення головної перепони 

Орбан втратив владу після квітневих парламентських виборів, на яких завершилось 16-річне правління його партії Фідес.

"Ми відкрили перший кластер... Партнери молодці, вони наші друзі. Ми відкриємо всі кластери – я в цьому впевнений. Ми заслужили на це, і ми не здаємося. Ми пережили Орбана, і ми не торгували гідністю. Попереду багато роботи. Ми все подолаємо, впевнений", – наголосив Зеленський, зауваживши, що шлях України до ЄС "не зупинити".

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Зеленський зробив заяву про євроінтеграцію після зустрічей з партнерами 18 червня у Брюсселі, зокрема засідання Європейської ради. Раніше ж він заявив, що решту п'ять кластерів можна відкрити найближчими тижнями.

"Після змін в Угорщині – до речі, хороших змін в Угорщині, я ділюся своєю думкою – точно є нова можливість посилити відносини як усередині ЄС, так і між ЄС та Україною. Для України бути добрим сусідом ніколи не було просто про слова, і зараз ми готові працювати якомога тісніше – зі взаємною повагою – з кожним із наших європейських сусідів. Я хочу подякувати нашим сусідам –– Угорщині, Польщі, Румунії, Словаччині –– і всім іншим країнам ЄС і запевнити вас, що Україна дуже віддана принципу взаємної поваги", - заявив український президент під час засідання Євроради.

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Відкриття першого кластеру переговорів

  • Зауважимо, що кластери –– це тематичні блоки, що стосуються відповідності українського законодавства європейському (зокрема стосовно верховенства права, економічних питань, аграрної політики тощо). Перший кластер Україна і ЄС відкрили 15 червня.

Автор: 

Зеленський Володимир (28099) членство в ЄС (1530) Орбан Віктор (950) переговорні кластери (10)
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Топ коментарі
+8
Звісно, подолаємо. Але вже без тебе, Осел.
І Україна буде в ЄС. Але без кварталу95.
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19.06.2026 17:18 Відповісти
+4
"А ты не путай свою личную шерсть с государственной ".

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19.06.2026 17:27 Відповісти
+2
Україна пережила Орбана й не торгувала гідністю, але в Угорщині народився Мадяр,який далеко не втік від орбана.Україна і її народ переживуть і "зеленого" про совість котрого до України і її народу говорити не приходиться через її відсутність...
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19.06.2026 17:52 Відповісти

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