Лише Угорщина блокує відкриття решти чотирьох кластерів про вступ України до ЄС, - DW

Наразі лише Угорщина блокує відкриття решти чотирьох переговорних кластерів про вступ України до ЄС. Водночас інші країни блоку ніяких застережень не висувають.

Про це повідомляє DW з посиланням на високопоставленого європейського дипломата, передає Цензор.НЕТ.

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Вимоги Будапешта

За його словами, Будапешт наполягає на тому, що єдиною підставою для блокування є, мовляв, невирішені проблеми з правами угорської національної меншини в Україні.

Він зазначив, що угорські переговірники кажуть, що хочуть бачити більше прогресу та реальних результатів з імплементацією закону про нацменшин в Україні.

"Так буває у двосторонніх відносинах. Одна сторона каже: ми робимо, все що можемо. Інша - ні, ви повинні робити більше. Угорці не задоволені, як вирішуються проблеми їхньої нацмнешини, і виносять це на найвищий рівень у Брюсселі", - пояснив дипломат.

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Інструкції від Мадяра для угорських дипломатів

Він також зауважив, що позиція Угорщини щодо переговорів про вступ України - це офіційна позиція уряду Петера Мадяра. За його словами, угорські дипломати, які представляють інтереси Будапешта в Брюсселі, "слідують інструкціям, які надходять зверху, зі столиці".

"Якщо прем'єр-міністр каже робіть так, посол змушений це робити, інакше йому доведеться піти у відставку", - сказав співрозмовник DW.

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Що передувало

Переговори про вступ України до ЄС структуровані у шість тематичних кластерів, які охоплюють усі сфери законодавства Євросоюзу: "Основи", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та стала взаємопов'язаність", "Ресурси, сільське господарство та згуртованість" і "Зовнішні відносини".

Перші два кластери були відкриті у червні і липні цього року. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявлала, що решта чотири вже технічно готові до відкриття, а Україна виконала необхідні умови.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка також заявляв, усі документи з боку України та Європейської Комісії вже готові, а відкриття решти кластерів тепер повністю залежить від досягнення консенсусу між 27 державами-членами ЄС.

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