ЕС отказался досрочно выделить Украине средства из кредита на 90 млрд евро, - FT

Европейский Союз отклонил просьбу Украины о досрочном выделении части средств из программы финансовой поддержки на 2027 год. Брюссель ожидает от Киева выполнения согласованных реформ, необходимых для дальнейших выплат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

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Президент Украины Владимир Зеленский летом оценивал дополнительные оборонные потребности Украины в $27 млрд. Чтобы покрыть этот дефицит, украинская сторона просила Еврокомиссию досрочно выделить часть средств из двухлетней программы Ukraine Support Loan объемом €90 млрд.

Программа рассчитана на 2026–2027 годы. Европейская комиссия определила для Украины до €45 млрд поддержки на 2026 год, из которых €28,3 млрд предусмотрены на укрепление оборонно-промышленных возможностей, а до €16,7 млрд — на бюджетную поддержку.

Какие условия выдвигает ЕС

По данным FT, Брюссель не согласился досрочно предоставить средства, предусмотренные на 2027 год. В то же время ЕС подчеркивает, что дополнительное финансирование в этом году остается доступным при условии выполнения Украиной согласованных реформ.

По состоянию на 2 октября Еврокомиссия сообщала, что до конца 2026 года Украине доступны еще €33,7 млрд в рамках финансовой поддержки. Выплаты зависят от выполнения соответствующих условий, определенных Украиной и ЕС.

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В частности, согласно материалам FT, среди реформ, которых требует ЕС:

отмена НДС-льготы для небольших международных посылок;

обновление правил налогообложения цифровых платформ.

Также ЕС настаивает на соблюдении уже выполненных обязательств в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Сколько средств уже получила Украина

По данным FT, в 2026 году Украина получила €15,7 млрд в рамках соответствующих механизмов поддержки. В то же время 2 октября Еврокомиссия сообщила о новой выплате в размере €2,9 млрд по программе Ukraine Facility и подчеркнула, что своевременное выполнение согласованных реформ является необходимым условием для дальнейших выплат.

В целом Ukraine Support Loan предусматривает до €90 млрд на 2026–2027 годы: €60 млрд должны быть направлены на оборонные нужды, а €30 млрд — на бюджетную поддержку.

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