Кос о вступлении Украины в ЕС: Дата 1 января 2027 года невозможна, привилегий не будет

Вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно, поскольку процесс присоединения основан исключительно на принципе заслуг и выполнении требований.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью изданию Corriere della Sera, передает Цензор.НЕТ.

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Невозможность вступления в 2027 году

"Дату 1 января 2027 года определил президент Зеленский. Вступление основано на принципе заслуг: очевидно, что эта дата невозможна. Я понимаю, что Киев и многие другие рассматривают вступление в ЕС как гарантию безопасности. Война в Украине изменила геополитическую ситуацию в Европе, и одним из последствий этого является то, что расширение вновь стало приоритетом не только для Украины, но и для других стран. В процессе вступления нет никаких привилегий или льгот, но мы должны учитывать, что Украина ведет войну за выживание, поэтому наш долг — помочь ей. Надеюсь, что до конца года будет открыто как можно больше кластеров", — сказала еврокомиссар.

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Повестка дня октябрьского саммита ЕС

По словам Кос, на саммите в октябре лидеры стран блока обсудят ряд вопросов, в частности:

влияние расширения на существующие государства-члены;

внутренние реформы, которые ЕС должен провести, чтобы стать более эффективным с большим количеством членов;

превентивные меры, то есть как защитить себя, чтобы новые члены соблюдали верховенство права и демократию даже после вступления в ЕС;

идеи по углублению постепенной усиленной интеграции.

Кроме того, Еврокомиссия предлагает концепцию поэтапной интеграции, которая позволит странам-кандидатам пользоваться преимуществами сотрудничества с ЕС еще до официального вступления.

Также, по словам Коса, Европейская комиссия выступает за замену принципа единогласия на голосование квалифицированным большинством в сфере политики безопасности и обороны.

"Это будет сложно, но мы считаем, что это было бы хорошо. Другой вариант — то, что мы видели на примере предоставления кредита в поддержку Украины: группа стран движется вперед. Также есть переходные положения. Кроме того, Договоры позволяют иметь меньшее количество комиссаров, а именно две трети от общего числа государств-членов", — сказала она.

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