Україна не потребує додаткового міжнародного фінансування до кінця 2026 року, - Єврокомісія

Україна наразі не має дефіциту зовнішнього фінансування на 2026 рік і не потребує залучення додаткових коштів понад уже передбачені механізми підтримки. Такого висновку представники України та Європейського Союзу дійшли за результатами спільної оцінки 1 жовтня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це на брифінгу 2 жовтня заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо.

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За її словами, Єврокомісія раніше не підтверджувала наявності додаткового фінансового розриву та очікувала спільної з українською стороною оцінки потреб.

"Ми ніколи не говорили, що існує фінансовий розрив. По суті, це те, що ми чули зі звітів української сторони. Вчора ми дійшли висновку разом із нашими українськими друзями, що фінансового розриву немає", – заявила Піньо.

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Речниця Єврокомісії наголосила, що такий висновок відповідає попередній позиції Брюсселя щодо можливих додаткових фінансових потреб України.

"Коли нас запитували про цей заявлений розрив, ми відповідали, що нам потрібно сісти з нашими українськими партнерами і оцінити, чи справді є розрив і якою мірою", – додала вона.

Водночас ЄС продовжує реалізацію уже погоджених механізмів фінансової підтримки України. На 2026 рік у межах Ukraine Support Loan передбачено до 45 млрд євро допомоги, частина якої спрямовується на бюджетну підтримку, а частина – на оборонні потреби України.

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