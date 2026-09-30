ЄС скептично сприйняв новий запит України щодо фінансування на 2027 рік, - Le Monde

Україні на 2027 рік бракує близько 69 мільярдів євро понад уже обіцяну допомогу, однак у Євросоюзі новий запит на фінансування сприйняли насторожено через нереалізовані реформи.

Про це пише Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч донорів у Брюсселі

"Складається враження, що ми поливаємо пустелю", — з розчаруванням сказав один із європейських дипломатів.

У вівторок, 29 вересня, у штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі зібралися головні донори України: ЄС, країни G7, Норвегія та Південна Корея. У зустрічі взяли участь і представники Міжнародного валютного фонду. Мета зустрічі — оцінка потреб Києва, який попри вже заплановану допомогу просить більше.

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Скільки коштів потрібно

Президент Володимир Зеленський говорить про нестачу грошей із серпня — на зустрічі "коаліції охочих" у Києві 24 серпня він заявив про "діру" у 27 мільярдів доларів лише для бюджету на 2026 рік.

На 2027 рік, за даними Мінфіну, Україні потрібно знайти близько 69 мільярдів євро: 40 мільярдів на військові видатки та 29 мільярдів на роботу державних служб. У ці розрахунки вже закладено двосторонню допомогу та спільний кредит ЄС на 90 мільярдів євро, з якого щороку 30 мільярдів мають іти на озброєння, а 15 мільярдів — на бюджет.

У Києві пояснюють зростання потреб посиленням російських обстрілів, які б'ють по економіці й зменшують податкові надходження.

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Позиція Брюсселя

"Від лютого 2022 року ЄС і його держави-члени надали Україні та українцям майже 225 мільярдів євро допомоги", — нагадала донорам єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Із кредиту на 90 мільярдів євро Брюссель до середини вересня вже виплатив 15 мільярдів на закупівлю озброєння. Поки що в ЄС не ухвалили рішення.

"Ми чекаємо на деталізацію потреб і подивимося, як можемо на них відповісти. Обговорення очікується на раді міністрів фінансів 9 жовтня або навіть на Європейській раді в середині жовтня", — розповів виданню європейський дипломат.

Його колеги звертають увагу, що Україна ще не отримала 15 мільярдів євро, передбачених на бюджетні потреби — ці гроші надійдуть лише після реформ, зокрема антикорупційних.

"Наше послання українським друзям чітке: виконайте погоджені реформи, щоб ми могли й далі фінансово вас підтримувати", — наголосила раніше Кос.

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Які варіанти розглядають

Запит надійшов у непростий момент. Країни ЄС ведуть переговори про наступний багаторічний бюджет, де на підтримку України у 2028-2034 роках закладено 100 мільярдів євро. Німеччина та її союзники хочуть урізати загальний бюджет на кілька сотень мільярдів, тому оголошувати нову допомогу Києву політично важко.

Єврокомісія пропонує спершу задіяти всі наявні інструменти. У середині вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати залишки позики на 150 мільярдів євро, яку ЄС узяв на переозброєння Європи. Близько 20 мільярдів із цієї суми ще не розподілені й могли б піти на дрони та перехоплювачі для України. Повертати ці гроші мали б самі країни-члени, а для Берліна й Парижа це зараз неприйнятно.

Швидше можна використати частину коштів Європейського фонду миру на 6,6 мільярда євро. Його тривалий час блокувала своїм вето Угорщина, але після поразки Віктора Орбана на квітневих виборах цей варіант знову можливий. Ще один шлях полягає в довгостроковій виплаті грошей з кредиту на 90 мільярдів, передбачених на 2027 рік, — проте це лише відкладе проблему.

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Заморожені російські активи

Ще є 210 мільярдів євро заморожених російських державних активів у Європі, із яких 180 мільярдів зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. Київ уже кілька місяців закликає їх конфіскувати. Берлін із союзниками знову пропонує цей варіант, але Бельгія не змінює позиції, а Єврокомісія досі не знайшла способу вберегти королівство від судових позовів.

"Навіть якщо ми використаємо заморожені російські активи, це буде тимчасове рішення. Європі потрібне стале, постійне рішення", — вважає директор European Policy Centre Фабіан Цулег. За його словами, фінансові потреби України будуть колосальними та під час війни, і після неї, коли почнеться відбудова.

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