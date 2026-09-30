Уряд виконав 17 із 42 рішень для отримання міжнародної допомоги, решту маємо завершити до 15 жовтня, - Корецький

Кабінет Міністрів виконав вже 17 із 42 запланованих рішень у межах взятих зобов’язань перед міжнародними партнерами для отримання фінансової допомоги.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Потреба зовнішньої допомоги

Прем'єр зазначив, що уряд перейшов у режим максимальної економії та відклав усі непершочергові видатки, однак наголосив, що цього недостатньо.

"Нам критично важливо отримувати кошти від міжнародних партнерів. Це фінансування напряму залежить від виконання Україною взятих на себе зобов’язань", - заявив Корецький.

Він зауважив, що Україна має має два блоки зобов’язань — урядові та законодавчі зміни.

Корецький подякував народним депутатам за продуктивну роботу минулого пленарного тижня і всім, хто підтримав ухвалення частини необхідних законопроєктів у першому читанні.

Прогрес виконання зобов'язань

Крім того, він відзвітував про виконання урядової частини.

"Сьогодні на засіданні ми ухвалили ще 4 рішення в межах цих зобов’язань. Таким чином, із 42 запланованих рішень виконано вже 17. Решту маємо завершити, як і обіцяли, до 15 жовтня", - розповів глава уряду.

Прем'єр додав, що "за ці два тижні потрібно максимально пришвидшити роботу і проконтролювати, щоб кожне рішення було доведене до кінця, оскільки будь-яка затримка має дуже високу ціну. Від виконання цих зобов’язань залежать наша оборона, стійкість держави та спроможність протистояти Росії".

"Цінуємо активну залученість народних депутатів до підготовки важливих законопроєктів. Уряд був і залишається налаштованим на конструктивну і злагоджену роботу з парламентарями. Це спільна робота і наша спільна відповідальність", - наголосив Корецький.

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