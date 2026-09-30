Правительство выполнило 17 из 42 решений для получения международной помощи, остальные должны быть завершены до 15 октября, — Корецкий

Кабинет Министров уже выполнил 17 из 42 запланированных решений в рамках обязательств, взятых перед международными партнерами для получения финансовой помощи.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает Цензор.НЕТ.

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Потребность во внешней помощи

Премьер отметил, что правительство перешло в режим максимальной экономии и отложило все непервоочередные расходы, однако подчеркнул, что этого недостаточно.

"Для нас критически важно получать средства от международных партнеров. Это финансирование напрямую зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств", — заявил Корецкий.

Он отметил, что у Украины есть два блока обязательств — правительственные и законодательные изменения.

Корецкий поблагодарил народных депутатов за продуктивную работу в ходе прошедшей пленарной недели и всех, кто поддержал принятие части необходимых законопроектов в первом чтении.

Прогресс в выполнении обязательств

Кроме того, он отчитался о выполнении правительственной части.

"Сегодня на заседании мы приняли еще 4 решения в рамках этих обязательств. Таким образом, из 42 запланированных решений выполнено уже 17. Остальные мы должны завершить, как и обещали, до 15 октября", — рассказал глава правительства.

Премьер добавил, что "за эти две недели нужно максимально ускорить работу и проконтролировать, чтобы каждое решение было доведено до конца, поскольку любая задержка обходится очень дорого. От выполнения этих обязательств зависят наша оборона, устойчивость государства и способность противостоять России".

"Мы ценим активное участие народных депутатов в подготовке важных законопроектов. Правительство было и остается настроенным на конструктивную и слаженную работу с парламентариями. Это совместная работа и наша общая ответственность", — подчеркнул Корецкий.

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