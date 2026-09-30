ЕС скептически отнесся к новому запросу Украины о финансировании на 2027 год, — Le Monde

Украине на 2027 год не хватает около 69 миллиардов евро сверх уже обещанной помощи, однако в Евросоюзе новый запрос на финансирование восприняли с настороженностью из-за нереализованных реформ.

Об этом пишет Le Monde, передает Цензор.НЕТ.

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Встреча доноров в Брюсселе

"Создается впечатление, что мы поливаем пустыню", — с разочарованием сказал один из европейских дипломатов.

Во вторник, 29 сентября, в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе собрались главные доноры Украины: ЕС, страны G7, Норвегия и Южная Корея. В встрече также приняли участие представители Международного валютного фонда. Цель встречи — оценка потребностей Киева, который, несмотря на уже запланированную помощь, просит больше.

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Сколько средств требуется

Президент Владимир Зеленский говорит о нехватке денег с августа — на встрече "коалиции желающих" в Киеве 24 августа он заявил о "дыре" в 27 миллиардов долларов только для бюджета на 2026 год.

К 2027 году, по данным Минфина, Украине нужно найти около 69 миллиардов евро: 40 миллиардов на военные расходы и 29 миллиардов на работу государственных служб. В эти расчеты уже заложена двусторонняя помощь и совместный кредит ЕС на 90 миллиардов евро, из которых ежегодно 30 миллиардов должны идти на вооружение, а 15 миллиардов — в бюджет.

В Киеве объясняют рост потребностей усилением российских обстрелов, которые бьют по экономике и сокращают налоговые поступления.

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Позиция Брюсселя

"С февраля 2022 года ЕС и его государства-члены предоставили Украине и украинцам почти 225 миллиардов евро помощи", — напомнила донорам еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Из кредита на 90 миллиардов евро Брюссель к середине сентября уже выплатил 15 миллиардов на закупку вооружения. Пока что в ЕС не приняли решение.

"Мы ждем уточнения потребностей и посмотрим, как сможем на них отреагировать. Обсуждение ожидается на совете министров финансов 9 октября или даже на Европейском совете в середине октября", — рассказал изданию европейский дипломат.

Его коллеги обращают внимание на то, что Украина еще не получила 15 миллиардов евро, предусмотренных на бюджетные нужды — эти деньги поступят только после реформ, в частности антикоррупционных.

"Наше послание украинским друзьям ясно: выполните согласованные реформы, чтобы мы могли и дальше оказывать вам финансовую поддержку", — подчеркнула ранее Кос.

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Какие варианты рассматриваются

Запрос поступил в непростой момент. Страны ЕС ведут переговоры о следующем многолетнем бюджете, в котором на поддержку Украины в 2028–2034 годах заложено 100 миллиардов евро. Германия и ее союзники хотят сократить общий бюджет на несколько сотен миллиардов, поэтому объявлять о новой помощи Киеву политически сложно.

Еврокомиссия предлагает сначала задействовать все имеющиеся инструменты. В середине сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать остатки кредита на 150 миллиардов евро, который ЕС взял на перевооружение Европы. Около 20 миллиардов из этой суммы еще не распределены и могли бы пойти на дроны и перехватчики для Украины. Возвращать эти деньги должны были бы сами страны-члены, а для Берлина и Парижа это сейчас неприемлемо.

Скорее всего, можно использовать часть средств Европейского фонда мира в размере 6,6 миллиарда евро. Его долгое время блокировала своим вето Венгрия, но после поражения Виктора Орбана на апрельских выборах этот вариант снова стал возможным. Еще один путь заключается в долгосрочной выплате средств из кредита на 90 миллиардов, предусмотренных на 2027 год, — однако это лишь отложит проблему.

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Замороженные российские активы

Еще есть 210 миллиардов евро замороженных российских государственных активов в Европе, из которых 180 миллиардов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Киев уже несколько месяцев призывает их конфисковать. Берлин вместе с союзниками вновь предлагает этот вариант, но Бельгия не меняет позиции, а Еврокомиссия до сих пор не нашла способа уберечь королевство от судебных исков.

"Даже если мы используем замороженные российские активы, это будет временное решение. Европе нужно устойчивое, постоянное решение", — считает директор European Policy Centre Фабиан Цулег. По его словам, финансовые потребности Украины будут колоссальными как во время войны, так и после нее, когда начнется восстановление.

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