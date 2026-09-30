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Новости Вступление Украины в ЕС
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Стефанчук и Кос обсудили финансовую поддержку Украины и продвижение реформ на пути в ЕС

Стефанчук обсудил с Мартой Кос финансовую поддержку Украины и евроинтеграционные реформы

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук провел встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Стороны обсудили дальнейшую финансовую поддержку Украины, работу парламента в условиях российских атак и продвижение реформ, необходимых для европейской интеграции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал Руслан Стефанчук в социальной сети X.

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Встреча состоялась по пути в Мадрид, где председатель Верховной Рады примет участие в XII Иберо-американском парламентском форуме.

По словам Стефанчука, во время беседы с Кос речь шла о дальнейшей финансовой поддержке Украины, работе Верховной Рады в условиях постоянных российских атак, принятии необходимых решений и дальнейшем продвижении реформ.

"Благодарен Марте Кос за высокую оценку работы Верховной Рады и неизменную поддержку Украины. Позиция четкая: Европейский Союз и впредь будет стоять рядом с Украиной на пути реформ и европейской интеграции", — заявил спикер парламента.

Стефанчук подчеркнул, что для Украины важно не сбавлять темп в проведении реформ и принятии решений, необходимых для дальнейшего продвижения в ЕС.

"Для нас важно сохранять этот темп — принимать необходимые решения, укреплять государство и шаг за шагом приближать полноправное членство Украины в Европейском Союзе", — отметил он.

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Автор: 

евроинтеграция (2158) помощь (8735) реформы (3811) Евросоюз (18960) Стефанчук Руслан (725) Кос Марта (68)
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Топ комментарии
+2
... Зустріч відбулася дорогою до Мадрида, де головний кнур Верховної Ради братиме участь у XII Іберо-Американському парламентському форумі....
Яким чином воно до Іберо-Американського форума?
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30.09.2026 13:24 Ответить
+1
Не сидиться йому в Буковелі.
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30.09.2026 13:25 Ответить
+1
Правління зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило зупинку розвитку країни та євроінтеграцію, спровокувало повномасштабне вторгнення та загибель сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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30.09.2026 13:43 Ответить

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