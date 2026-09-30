Стефанчук і Кос обговорили фінансову підтримку України та просування реформ на шляху до ЄС
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Сторони обговорили подальшу фінансову підтримку України, роботу парламенту в умовах російських атак та просування реформ, необхідних для європейської інтеграції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Руслан Стефанчук у соцмережі X.
Зустріч відбулася дорогою до Мадрида, де голова Верховної Ради братиме участь у XII Іберо-Американському парламентському форумі.
За словами Стефанчука, під час розмови з Кос ішлося про подальшу фінансову підтримку України, роботу Верховної Ради в умовах постійних російських атак, ухвалення необхідних рішень та подальше просування реформ.
"Вдячний Марті Кос за високу оцінку роботи Верховної Ради та незмінну підтримку України. Позиція чітка: Європейський Союз і надалі стоятиме поруч з Україною на шляху реформ та європейської інтеграції", – заявив спікер парламенту.
Стефанчук наголосив, що для України важливо не втрачати темп у проведенні реформ та ухваленні рішень, необхідних для подальшого руху до ЄС.
"Для нас важливо зберігати цей темп – ухвалювати необхідні рішення, зміцнювати державу і крок за кроком наближати повноправне членство України в Європейському Союзі", – зазначив він.
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