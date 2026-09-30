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Новини Вступ України до ЄС
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Стефанчук і Кос обговорили фінансову підтримку України та просування реформ на шляху до ЄС

Стефанчук обговорив із Мартою Кос фінансову підтримку України та євроінтеграційні реформи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів зустріч із єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос. Сторони обговорили подальшу фінансову підтримку України, роботу парламенту в умовах російських атак та просування реформ, необхідних для європейської інтеграції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів Руслан Стефанчук у соцмережі X.

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Зустріч відбулася дорогою до Мадрида, де голова Верховної Ради братиме участь у XII Іберо-Американському парламентському форумі.

За словами Стефанчука, під час розмови з Кос ішлося про подальшу фінансову підтримку України, роботу Верховної Ради в умовах постійних російських атак, ухвалення необхідних рішень та подальше просування реформ.

"Вдячний Марті Кос за високу оцінку роботи Верховної Ради та незмінну підтримку України. Позиція чітка: Європейський Союз і надалі стоятиме поруч з Україною на шляху реформ та європейської інтеграції", – заявив спікер парламенту.

Стефанчук наголосив, що для України важливо не втрачати темп у проведенні реформ та ухваленні рішень, необхідних для подальшого руху до ЄС.

"Для нас важливо зберігати цей темп – ухвалювати необхідні рішення, зміцнювати державу і крок за кроком наближати повноправне членство України в Європейському Союзі", – зазначив він.

Також читайте: Верховна Рада залишається у Києві, - Стефанчук заперечив чутки про переїзд парламенту до Львова

Автор: 

євроінтеграція (501) допомога (8133) реформи (2807) Євросоюз (10929) Стефанчук Руслан (806) Кос Марта (68)
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Топ коментарі
+5
... Зустріч відбулася дорогою до Мадрида, де головний кнур Верховної Ради братиме участь у XII Іберо-Американському парламентському форумі....
Яким чином воно до Іберо-Американського форума?
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30.09.2026 13:24 Відповісти
+5
Правління зеленського увійде в історію, як час найтупішого, бездарного керівництва та найзухвалішого пограбування країни, що спричинило зупинку розвитку країни та євроінтеграцію, спровокувало повномасштабне вторгнення та загибель сотень тисяч українців, знищенні міста, зруйновану економіку, втрачені території.
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30.09.2026 13:43 Відповісти
+3
Не сидиться йому в Буковелі.
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30.09.2026 13:25 Відповісти

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