Кредит ЄС не замінює двосторонню допомогу Україні, - міністр оборони Литви Каунас

Європейський кредит для України не може замінити двосторонню військову та фінансову підтримку. Країнам Європи необхідно й надалі допомагати Україні на двосторонньому рівні та збільшувати витрати на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр національної оборони Литви Робертас Каунас перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ у форматі оборони.

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Каунас закликав європейські країни наслідувати приклад Литви та щороку спрямовувати 0,25% ВВП на підтримку України.

За його словами, європейський кредит не має розглядатися як заміна двосторонній допомозі.

"На жаль, деякі європейські країни вважають, що європейський кредит розв'яже всі проблеми. Це не так. Сам по собі європейський кредит не скасовує потреби в двосторонніх домовленостях і двосторонній допомозі", - наголосив міністр.

Він також закликав партнерів усвідомлювати безпекові наслідки недостатньої підтримки України.

Якщо ми не допоможемо Україні захищатися сьогодні, то решті Європи, можливо, доведеться захищатися завтра", - заявив Каунас.

Серед ключових безпекових проєктів міністр виокремив створення в Києві передової координаційної групи EUMAM - Місії ЄС з військової допомоги Україні.

За словами Каунаса, це має посилити координацію та допомогти швидше реагувати на потреби України, особливо напередодні зими.

Окремо він наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони. Нещодавні випадки вторгнення дронів у повітряний простір Литви, інших країн Балтії та Польщі, за його словами, демонструють необхідність зробити ППО та безпеку східних кордонів Європи пріоритетними напрямами.

Європі потрібно нарощувати виробництво систем ППО

Каунас зазначив, що спроможності протиповітряної оборони потрібні як Україні, так і країнам Східної Європи.

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Для цього, за його словами, необхідно пришвидшувати виробництво озброєнь, збільшувати виробничі лінії та створювати нові потужності в Європі. Також він закликав стимулювати бізнес до масштабування виробництва та розширювати співпрацю з партнерами, зокрема Південною Кореєю та Японією.

Міністр наголосив, що вкладені в оборону кошти мають перетворюватися на реальні військові спроможності.

Каунас закликав протидіяти гібридним атакам Росії

Говорячи про готовність Європи до гібридних загроз, Каунас заявив, що насамперед необхідно чітко визначати їхнє джерело.

За його словами, країни Європи мають називати Росію державою, яка стоїть за такими загрозами, та створювати дієві механізми захисту населення й критичної інфраструктури від атак у "сірій зоні".

"Потрібно знайти реальні механізми захисту європейських країн і людей від атак у "сірій зоні", від гібридних атак", — підсумував міністр.

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