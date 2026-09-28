Кредит ЕС не заменяет двустороннюю помощь Украине, - министр обороны Литвы Каунас

Европейский кредит для Украины не может заменить двустороннюю военную и финансовую поддержку. Странам Европы необходимо и в дальнейшем помогать Украине на двустороннем уровне и увеличивать расходы на оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в формате обороны.

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Каунас призвал европейские страны последовать примеру Литвы и ежегодно направлять 0,25% ВВП на поддержку Украины.

По его словам, европейский кредит не должен рассматриваться как замена двусторонней помощи.

"К сожалению, некоторые европейские страны считают, что европейский кредит решит все проблемы. Это не так. Сам по себе европейский кредит не отменяет необходимости в двусторонних соглашениях и двусторонней помощи", - подчеркнул министр.

Он также призвал партнеров осознавать последствия недостаточной поддержки Украины для безопасности.

"Если мы не поможем Украине защищаться сегодня, то остальной Европе, возможно, придется защищаться завтра", — заявил Каунас.

Среди ключевых проектов в сфере безопасности министр выделил создание в Киеве передовой координационной группы EUMAM — Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине.

По словам Каунаса, это должно усилить координацию и помочь быстрее реагировать на потребности Украины, особенно в преддверии зимы.

Отдельно он подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны. Недавние случаи вторжения дронов в воздушное пространство Литвы, других стран Балтии и Польши, по его словам, демонстрируют необходимость сделать ПВО и безопасность восточных границ Европы приоритетными направлениями.

Европе необходимо наращивать производство систем ПВО

Каунас отметил, что потенциал противовоздушной обороны необходим как Украине, так и странам Восточной Европы.

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Для этого, по его словам, необходимо ускорять производство вооружений, наращивать производственные линии и создавать новые мощности в Европе. Также он призвал стимулировать бизнес к расширению производства и углублять сотрудничество с партнерами, в частности с Южной Кореей и Японией.

Министр подчеркнул, что вложенные в оборону средства должны превращаться в реальные военные возможности.

Каунас призвал противодействовать гибридным атакам России

Говоря о готовности Европы к гибридным угрозам, Каунас заявил, что в первую очередь необходимо четко определять их источник.

По его словам, страны Европы должны называть Россию государством, стоящим за такими угрозами, и создавать действенные механизмы защиты населения и критической инфраструктуры от атак в "серой зоне".

"Нужно найти реальные механизмы защиты европейских стран и людей от атак в "серой зоне", от гибридных атак", — подытожил министр.

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