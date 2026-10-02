Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании до конца 2026 года, - Еврокомиссия
У Украины на данный момент нет дефицита внешнего финансирования на 2026 год, и ей не требуется привлечение дополнительных средств сверх уже предусмотренных механизмов поддержки. К такому выводу пришли представители Украины и Европейского Союза по итогам совместной оценки 1 октября.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом на брифинге 2 октября заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо.
По её словам, Еврокомиссия ранее не подтверждала наличие дополнительного финансового разрыва и ожидала совместной с украинской стороной оценки потребностей.
"Мы никогда не говорили, что существует финансовый разрыв. По сути, это то, что мы слышали из отчетов украинской стороны. Вчера мы пришли к выводу вместе с нашими украинскими друзьями, что финансового разрыва нет", — заявила Пиньо.
Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнула, что такой вывод соответствует прежней позиции Брюсселя относительно возможных дополнительных финансовых потребностей Украины.
"Когда нас спрашивали об этом заявленном разрыве, мы отвечали, что нам нужно сесть с нашими украинскими партнерами и оценить, действительно ли есть разрыв и в какой степени", — добавила она.
В то же время ЕС продолжает реализацию уже согласованных механизмов финансовой поддержки Украины. На 2026 год в рамках Ukraine Support Loan предусмотрено до 45 млрд евро помощи, часть которой направляется на бюджетную поддержку, а часть — на оборонные нужды Украины.
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