Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії на компенсації за знищене житло, - Корецький

Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Уряду Італії на компенсації за знищене житло.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.

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Нове житло для понад двох тисяч українських родин

За його словами, кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію.

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Результати домовленостей у межах проєкту HOME

"Це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту HOME, про які домовилися з партнерами під час URC-2026 у Гданську. Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів", - пояснив Корецький.

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Він подякував БРРЄ та Уряду Італії за важливу підтримку України та допомогу українським родинам, які втратили житло через війну.