Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Італії на компенсації за знищене житло, - Корецький
Україна залучила 50 млн євро від Банку розвитку Ради Європи та Уряду Італії на компенсації за знищене житло.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, інформує Цензор.НЕТ.
Нове житло для понад двох тисяч українських родин
За його словами, кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію.
Результати домовленостей у межах проєкту HOME
"Це перший транш із додаткових 100 млн євро в межах проєкту HOME, про які домовилися з партнерами під час URC-2026 у Гданську. Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 млн євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів", - пояснив Корецький.
Він подякував БРРЄ та Уряду Італії за важливу підтримку України та допомогу українським родинам, які втратили житло через війну.
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