Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: есть погибшая и раненый

Сегодня, 3 октября, российские войска нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в Харьковской области, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, попадание вражеского дрона по гражданскому автомобилю зафиксировано в с. Шестаково.

В результате вражеского удара погибла 35-летняя женщина и получил ранение 39-летний мужчина.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

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