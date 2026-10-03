Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль на Харьковщине: есть погибшая и раненый
Сегодня, 3 октября, российские войска нанесли удар с помощью дрона по гражданскому автомобилю в Харьковской области, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, попадание вражеского дрона по гражданскому автомобилю зафиксировано в с. Шестаково.
В результате вражеского удара погибла 35-летняя женщина и получил ранение 39-летний мужчина.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
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