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Новости Обстрелы Харькова
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Двое погибших и 17 пострадавших в Харькове: россияне ударили КАБами по двум районам города (обновлено)

КАБы атакуют гражданские города

Днем 2 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Обстрел Харькова КАБами

По уточненной информации, вражеские КАБы попали в Слободской и Немишлянский районы Харькова.

Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

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Пострадавшие в Харькове

Трое пострадавших — в результате вражеских ударов КАБ по Харькову.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

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ОБНОВЛЕНИЕ

"В одном из мест прилета – полностью разрушенный жилой дом, под завалами которого может находиться человек. Еще двое пострадали от вражеского удара", – написал Игорь Терехов.

По предварительной информации, в Немышлянском районе один человек погиб. Еще шестеро в Слободском районе – пострадали.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Количество пострадавших выросло до девяти. Среди них есть дети", - добавил Терехов.

ОБНОВЛЕНИЕ

▪️В Слободском районе зафиксировали попадание между частными домами. Повреждены около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение, по меньшей мере 6 автомобилей.

▪️В Немышлянском районе - попадание в частный дом. Повреждены еще около 10 домов рядом.

Продолжается ликвидация последствий обстрелов.

"На эту минуту известно о 17 пострадавших из-за удара российскими КАБ по Харькову. Среди них - мальчик. Один из раненых - 48-летний мужчина - сейчас в операционной. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Синегубов.

ОБНОВЛЕНИЕ

"Найдено тело еще одного человека, погибшего в результате вражеского обстрела города", - сообщил в 16:49 Терехов.

Автор: 

Харьков (8271) КАБ (625) Харьковская область (3242) Харьковский район (1100)
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Топ комментарии
+4
Царство Небесне 😢
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02.10.2026 15:57 Ответить
+3
Вистоїть лише якщо прибере інородців з усіх керівних посад в державі.
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02.10.2026 17:11 Ответить
+2
В України теж є вітчизняні КАБи...у відосіках.
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02.10.2026 16:00 Ответить

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