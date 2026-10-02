Двое погибших и 17 пострадавших в Харькове: россияне ударили КАБами по двум районам города (обновлено)
Днем 2 октября российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Обстрел Харькова КАБами
По уточненной информации, вражеские КАБы попали в Слободской и Немишлянский районы Харькова.
Все экстренные службы работают в усиленном режиме.
Пострадавшие в Харькове
Трое пострадавших — в результате вражеских ударов КАБ по Харькову.
Медики оказывают всю необходимую помощь.
ОБНОВЛЕНИЕ
"В одном из мест прилета – полностью разрушенный жилой дом, под завалами которого может находиться человек. Еще двое пострадали от вражеского удара", – написал Игорь Терехов.
По предварительной информации, в Немышлянском районе один человек погиб. Еще шестеро в Слободском районе – пострадали.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Количество пострадавших выросло до девяти. Среди них есть дети", - добавил Терехов.
ОБНОВЛЕНИЕ
▪️В Слободском районе зафиксировали попадание между частными домами. Повреждены около 10 домовладений, офисные здания, учебное заведение, по меньшей мере 6 автомобилей.
▪️В Немышлянском районе - попадание в частный дом. Повреждены еще около 10 домов рядом.
Продолжается ликвидация последствий обстрелов.
"На эту минуту известно о 17 пострадавших из-за удара российскими КАБ по Харькову. Среди них - мальчик. Один из раненых - 48-летний мужчина - сейчас в операционной. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Синегубов.
ОБНОВЛЕНИЕ
"Найдено тело еще одного человека, погибшего в результате вражеского обстрела города", - сообщил в 16:49 Терехов.
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