Россия атаковала ряд регионов Украины: есть погибший и десятки пострадавших. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Сумской области ранены четверо человек

За сутки российские войска совершили 29 обстрелов 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, артиллерию и минометы, сообщили в полиции.

В Сумской громаде в результате удара КАБами ранена 60-летняя женщина и травмирован 41-летний мужчина. Еще один, 46-летний мужчина, пострадал из-за попадания вражеского беспилотника.

В Бездрицкой громаде в результате атаки дрона получил травмы 31-летний мужчина.

В Харьковской области пострадали шесть человек, среди них ребенок

Под ударами РФ оказались Харьков и 13 населенных пунктов области. Всего пострадали шесть человек, в том числе 15-летний юноша, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

Ранения получили 45-летний мужчина и 15-летний подросток возле села Полевое, 63-летний мужчина в Изюме, 59-летний мужчина в Золочеве, 52-летний мужчина в Песках-Радьковских и 42-летний мужчина возле Мироновки.

В Харькове россияне атаковали Киевский и Основянский районы. По данным ОГА, враг применил РСЗО, КАБы, беспилотники типа "Молния" и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены автомобили, магазин, частные дома, электросети, объекты предприятий и другая гражданская инфраструктура. В Чугуевском районе также погибла корова.

В Донецкой области есть один погибший и пять раненых

По данным Донецкой областной государственной администрации, за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты области, сообщили глава ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

В Славянске погиб один человек, еще один был ранен. Город подвергся шести ударам, в том числе с применением РСЗО "Смерч". Повреждены 37 частных домов, больница, объект инфраструктуры и четыре автомобиля скорой помощи.

В Краматорске в результате атак FPV-дронов ранены двое гражданских лиц, повреждены жилые дома и автомобили. Еще один человек пострадал в Беленьком.

В Днепропетровской области пострадал мужчина

В Никопольском районе враг почти 20 раз атаковал беспилотниками Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую громады, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

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Пострадал 50-летний мужчина. От госпитализации он отказался. В результате обстрелов повреждены магазин, инфраструктура, многоквартирные дома и автосервис.

В Криворожском районе российские войска нанесли удар по Зеленодольской громаде, где повредили магазин и объект инфраструктуры. Также подверглась атаке Петропавловская громада Синельниковского района.

В Херсонской области ранены семь человек

Российские войска в течение суток атаковали Херсон и десятки населенных пунктов области. Под обстрелом оказались жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Повреждены шесть многоэтажных домов и 12 частных домов, газопроводы, хозяйственное сооружение и автомобиль.

В результате российской агрессии семь человек получили ранения.

В Черниговской области повреждены дома

Российские войска за сутки 19 раз атаковали Черниговскую область. В частности, 13 ударов пришлось на приграничные районы, где враг применял FPV-дроны, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Дважды беспилотники атаковали дома в Пушкарях в Новгород-Северской области. Повреждены дома и автомобиль.

Обстрелы Николаевской области

В Николаевской области враг с помощью ударных БпЛА типа Shahed атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Николаевского района, сообщил глава ОГА Георгий Решетилов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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