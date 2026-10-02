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Новости Обстрелы Украины
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Россия атаковала ряд регионов Украины: есть погибший и десятки пострадавших. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей. В результате обстрелов есть погибший и пострадавшие, повреждены жилые дома, автомобили, предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Сумской области ранены четверо человек

За сутки российские войска совершили 29 обстрелов 17 населенных пунктов Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные и FPV-дроны, артиллерию и минометы, сообщили в полиции.

Обстрелы Украины за 1 октября

В Сумской громаде в результате удара КАБами ранена 60-летняя женщина и травмирован 41-летний мужчина. Еще один, 46-летний мужчина, пострадал из-за попадания вражеского беспилотника.

Обстрелы Украины за 1 октября

В Бездрицкой громаде в результате атаки дрона получил травмы 31-летний мужчина.

В Харьковской области пострадали шесть человек, среди них ребенок

Под ударами РФ оказались Харьков и 13 населенных пунктов области. Всего пострадали шесть человек, в том числе 15-летний юноша, сообщил начальник ОГА Олег Синегубов.

Обстрелы Украины за 1 октября

Ранения получили 45-летний мужчина и 15-летний подросток возле села Полевое, 63-летний мужчина в Изюме, 59-летний мужчина в Золочеве, 52-летний мужчина в Песках-Радьковских и 42-летний мужчина возле Мироновки.

В Харькове россияне атаковали Киевский и Основянский районы. По данным ОГА, враг применил РСЗО, КАБы, беспилотники типа "Молния" и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены автомобили, магазин, частные дома, электросети, объекты предприятий и другая гражданская инфраструктура. В Чугуевском районе также погибла корова.

В Донецкой области есть один погибший и пять раненых

По данным Донецкой областной государственной администрации, за сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты области, сообщили глава ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Обстрелы Украины за 1 октября

В Славянске погиб один человек, еще один был ранен. Город подвергся шести ударам, в том числе с применением РСЗО "Смерч". Повреждены 37 частных домов, больница, объект инфраструктуры и четыре автомобиля скорой помощи.

Обстрелы Украины за 1 октября

В Краматорске в результате атак FPV-дронов ранены двое гражданских лиц, повреждены жилые дома и автомобили. Еще один человек пострадал в Беленьком.

В Днепропетровской области пострадал мужчина

В Никопольском районе враг почти 20 раз атаковал беспилотниками Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Покровскую громады, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

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Пострадал 50-летний мужчина. От госпитализации он отказался. В результате обстрелов повреждены магазин, инфраструктура, многоквартирные дома и автосервис.

В Криворожском районе российские войска нанесли удар по Зеленодольской громаде, где повредили магазин и объект инфраструктуры. Также подверглась атаке Петропавловская громада Синельниковского района.

В Херсонской области ранены семь человек

Российские войска в течение суток атаковали Херсон и десятки населенных пунктов области. Под обстрелом оказались жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура, сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Повреждены шесть многоэтажных домов и 12 частных домов, газопроводы, хозяйственное сооружение и автомобиль.

В результате российской агрессии семь человек получили ранения.

В Черниговской области повреждены дома

Российские войска за сутки 19 раз атаковали Черниговскую область. В частности, 13 ударов пришлось на приграничные районы, где враг применял FPV-дроны, сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус.

Дважды беспилотники атаковали дома в Пушкарях в Новгород-Северской области. Повреждены дома и автомобиль.

Обстрелы Николаевской области

В Николаевской области враг с помощью ударных БпЛА типа Shahed атаковал портовую и энергетическую инфраструктуру Николаевского района, сообщил глава ОГА Георгий Решетилов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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Автор: 

Краматорськ (2666) Николаевская область (2485) обстрел (35784) Сумская область (4566) Харьков (8271) Херсон (3525) Донецкая область (13281) Никополь (1443) Днепропетровская область (5753) Харьковская область (3238) Херсонская область (6134) Черниговская область (1759) Никопольский район (886) Краматорский район (1537) Харьковский район (1100) Херсонский район (1075) Славянск (2897)
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