В Сумах вражеские дроны поразили рынок и грузовик: ранен мужчина
Вечером 1 октября российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. Вражеская "Молния" попала в здание рынка, а FPV-дрон, управляемый по оптоволокну, поразил грузовик возле АЗС.
Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером в центральной части города и в Заречном районе зафиксированы попадания вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.
- "Молния" ударила по зданию рынка.
- FPV на оптоволокне попал в грузовик возле АЗС.
Отмечается, что ранение получил 46-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте.
"Возник пожар, который локализован. Остальные обстоятельства уточняются", — добавили в МВА.
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