В Сумах вражеские дроны поразили рынок и грузовик: ранен мужчина

Вечером 1 октября российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. Вражеская "Молния" попала в здание рынка, а FPV-дрон, управляемый по оптоволокну, поразил грузовик возле АЗС.

Об этом сообщил начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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"Вечером в центральной части города и в Заречном районе зафиксированы попадания вражеских БПЛА", — говорится в сообщении.

"Молния" ударила по зданию рынка.

FPV на оптоволокне попал в грузовик возле АЗС.

Отмечается, что ранение получил 46-летний мужчина. Медицинская помощь оказана на месте.

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"Возник пожар, который локализован. Остальные обстоятельства уточняются", — добавили в МВА.