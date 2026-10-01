У Сумах ворожі дрони влучили в ринок і вантажівку: поранено чоловіка

Увечері 1 жовтня російські війська атакували Суми безпілотниками. Ворожа "Молнія" влучила у будівлю ринку, FPV-дрон на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.

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"Увечері в центральній частині міста та в Зарічному районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні.

"Молнія" ударила по будівлі ринку.

FPV на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС.

Зазначається, що поранення отримав 46-річний чоловік. Медичну допомогу надано на місці.

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"Виникла пожежа, яку локалізовано. Інші обставини уточнюються", - додали в МВА.