У Сумах ворожі дрони влучили в ринок і вантажівку: поранено чоловіка
Увечері 1 жовтня російські війська атакували Суми безпілотниками. Ворожа "Молнія" влучила у будівлю ринку, FPV-дрон на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС.
Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері в центральній частині міста та в Зарічному районі зафіксовано влучання ворожих БпЛА", - ідеться в повідомленні.
- "Молнія" ударила по будівлі ринку.
- FPV на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС.
Зазначається, що поранення отримав 46-річний чоловік. Медичну допомогу надано на місці.
"Виникла пожежа, яку локалізовано. Інші обставини уточнюються", - додали в МВА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль