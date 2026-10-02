Росія атакувала низку регіонів України: є загиблий і десятки постраждалих. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби атакували населені пункти Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Внаслідок обстрілів є загиблий і постраждалі, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства та об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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На Сумщині поранені четверо людей

Протягом доби російські війська здійснили 29 обстрілів 17 населених пунктів Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні та FPV-дрони, артилерію і міномети, повідомили у поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБами поранена 60-річна жінка та травмований 41-річний чоловік. Ще один, 46-річний чоловік, постраждав через влучання ворожого безпілотника.

У Бездрицькій громаді внаслідок атаки дрона травмований 31-річний чоловік.

На Харківщині постраждали шестеро людей, серед них дитина

Під ударами РФ перебували Харків та 13 населених пунктів області. Загалом постраждали шестеро людей, зокрема 15-річний хлопець, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Поранення отримали 45-річний чоловік і 15-річний хлопець біля села Польова, 63-річний чоловік в Ізюмі, 59-річний чоловік у Золочеві, 52-річний чоловік у Пісках-Радьківських та 42-річний чоловік біля Миронівки.

У Харкові росіяни атакували Київський та Основ'янський райони. За даними ОВА, ворог застосував РСЗВ, КАБи, безпілотники типу "Молнія" та FPV-дрони.

Унаслідок обстрілів пошкоджені автомобілі, магазин, приватні будинки, електромережі, об'єкти підприємств та інша цивільна інфраструктура. У Чугуївському районі також загинула корова.

На Донеччині є загиблий і п'ятеро поранених

За даними Донецької ОВА, протягом доби росіяни 19 разів обстріляли населені пункти області, повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

У Слов'янську загинула одна людина, ще одна була поранена. Місто зазнало шести ударів, зокрема із застосуванням РСЗВ "Смерч". Пошкоджено 37 приватних будинків, лікарню, об'єкт інфраструктури та чотири автомобілі швидкої допомоги.

У Краматорську внаслідок атак FPV-дронів поранені двоє цивільних, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Ще одна людина постраждала у Біленькому.

На Дніпропетровщині постраждав чоловік

На Нікопольщині ворог майже 20 разів атакував безпілотниками Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Постраждав 50-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився. Через обстріли пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс.

На Криворіжжі російські війська вдарили по Зеленодольській громаді, де пошкодили магазин та об'єкт інфраструктури. Також атаки зазнала Петропавлівська громада Синельниківського району.

На Херсонщині поранені семеро людей

Російські війська протягом доби атакували Херсон та десятки населених пунктів області. Під вогнем перебували житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено шість багатоповерхівок та 12 приватних будинків, газопроводи, господарську споруду і автомобіль.

Через російську агресію семеро людей дістали поранення.

На Чернігівщині пошкоджені будинки

Російські війська протягом доби 19 разів атакували Чернігівщину. Зокрема, 13 ударів припали на прикордоння, де ворог застосовував FPV-дрони, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Двічі безпілотники атакували будинки у Пушкарях на Новгород-Сіверщині. Пошкоджені оселі та автомобіль.

Обстріли Миколаївщини

На Миколаївщині ворог ударними БпЛА типу Shahed атакував портову та енергетичну інфраструктуру Миколаївського району, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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