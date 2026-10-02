Двоє загиблих і 17 постраждалих у Харкові: росіяни вдарили КАБами по двох районах міста (оновлено)
Вдень 2 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову.
Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Обстріл Харкова КАБами
За уточненою інформацією, ворожі КАБ поцілили в Слобідському та Немишлянському районах Харкова.
Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.
Постраждалі у Харкові
Троє постраждалих - внаслідок ворожих ударів КАБ по Харкову.
Медики надають всю допомогу.
ОНОВЛЕННЯ
"В одному з місць прильоту - повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина. Ще двоє постраждалі від ворожого удару", - написав Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, у Немишлянському районі одна людина загинула. Ще шестеро у Слобідському районі - постраждали.
ОНОВЛЕННЯ
"Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед них є діти", - додав Терехов.
ОНОВЛЕННЯ
▪️У Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів.
▪️У Немишлянському районі — влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.
Триває ліквідація наслідків обстрілу.
"На цю хвилину відомо про 17 постраждалих через удар російськими КАБ по Харкову. Серед них — хлопчик.
Один із поранених — 48-річний чоловік — наразі в операційній.
Усім надається необхідна медична допомога", - повідомив Синєгубов.
ОНОВЛЕННЯ
"Знайдено тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу міста", - повідомив о 16:49 Терехов.
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