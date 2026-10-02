Двоє загиблих і 17 постраждалих у Харкові: росіяни вдарили КАБами по двох районах міста (оновлено)

Вдень 2 жовтня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову.

Про це повідомили голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Обстріл Харкова КАБами

За уточненою інформацією, ворожі КАБ поцілили в Слобідському та Немишлянському районах Харкова.

Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

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Постраждалі у Харкові

Троє постраждалих - внаслідок ворожих ударів КАБ по Харкову.



Медики надають всю допомогу.

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ОНОВЛЕННЯ

"В одному з місць прильоту - повністю зруйнований житловий будинок, під завалами якого може знаходитися людина. Ще двоє постраждалі від ворожого удару", - написав Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, у Немишлянському районі одна людина загинула. Ще шестеро у Слобідському районі - постраждали.

ОНОВЛЕННЯ

"Кількість постраждалих зросла до дев’яти. Серед них є діти", - додав Терехов.

ОНОВЛЕННЯ

▪️У Слобідському районі зафіксували влучання між приватними будинками. Пошкоджено близько 10 домоволодінь, офісні будівлі, навчальний заклад, щонайменше 6 автомобілів.



▪️У Немишлянському районі — влучання у приватний будинок. Пошкоджено ще близько 10 будинків поруч.



Триває ліквідація наслідків обстрілу.

"На цю хвилину відомо про 17 постраждалих через удар російськими КАБ по Харкову. Серед них — хлопчик.

Один із поранених — 48-річний чоловік — наразі в операційній.

Усім надається необхідна медична допомога", - повідомив Синєгубов.

ОНОВЛЕННЯ

"Знайдено тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу міста", - повідомив о 16:49 Терехов.