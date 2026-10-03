Ворожий дрон влучив у цивільне авто на Харківщині: є загибла та поранений
Сьогодні, 3 жовтня, російські війська вдарили дроном по цивільному автомобілю в Харківській області, унаслідок чого є загибла.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, влучання ворожого дрону по цивільному авто зафіксовано у с. Шестакове.
Внаслідок ворожого удару загинула 35-річна жінка та дістав поранення 39-річний чоловік.
Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
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