Ворожий дрон влучив у цивільне авто на Харківщині: є загибла та поранений

Сьогодні, 3 жовтня, російські війська вдарили дроном по цивільному автомобілю в Харківській області, унаслідок чого є загибла.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, влучання ворожого дрону по цивільному авто зафіксовано у с. Шестакове.

Внаслідок ворожого удару загинула 35-річна жінка та дістав поранення 39-річний чоловік.

Постраждалого було доставлено у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

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