В Иванкове Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха

В Иванкове наблюдается временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за превышения допустимых показателей содержания мелкодисперсной пыли.

Об этом свидетельствуют результаты наблюдений мониторинговых постов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Показатели в области и радиационный фон

В то же время в других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.

Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.

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