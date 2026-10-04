В Иванкове Киевской области зафиксировали ухудшение качества воздуха
В Иванкове наблюдается временное ухудшение качества атмосферного воздуха из-за превышения допустимых показателей содержания мелкодисперсной пыли.
Об этом свидетельствуют результаты наблюдений мониторинговых постов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Показатели в области и радиационный фон
В то же время в других населенных пунктах Киевской области превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не наблюдалось.
Уровень гамма-излучения в области соответствует естественному фону.
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