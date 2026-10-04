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Новини Атака БпЛА на Київщину
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В Іванкові на Київщині зафіксували погіршення якості повітря

повітря погіршилося на Київщині

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через перевищення показників допустимого вмісту дрібнодисперсного пилу спостерігається в Іванкові.

Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Показники в області та радіаційний фон

Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі БпЛА атакували Київщину: у Бориспільському районі пошкоджено школу, медзаклад, церкву та будинки

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Київська область (4854) Іванків (10) Вишгородський район (106)
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