В Іванкові на Київщині зафіксували погіршення якості повітря
Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через перевищення показників допустимого вмісту дрібнодисперсного пилу спостерігається в Іванкові.
Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Показники в області та радіаційний фон
Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.
Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.
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