В Іванкові на Київщині зафіксували погіршення якості повітря

Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря через перевищення показників допустимого вмісту дрібнодисперсного пилу спостерігається в Іванкові.

Про це свідчать результати спостережень моніторинговими постами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Показники в області та радіаційний фон

Водночас в інших населених пунктах Київщини перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось.

Рівень гамма-випромінювання в області відповідає природному фону.

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