Ворожі БпЛА атакували Київщину: у Бориспільському районі пошкоджено школу, медзаклад, церкву та будинки
Ворог продовжує атакувати ударними "шахедами" територію Київщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Є пошкодження
Уночі внаслідок атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад.
У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері.
Постраждалих немає
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.
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