Ворожі БпЛА атакували Київщину: у Бориспільському районі пошкоджено школу, медзаклад, церкву та будинки

Ворог продовжує атакувати ударними "шахедами" територію Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Є пошкодження

Уночі внаслідок атаки ворожих БпЛА у Бориспільському районі пошкоджено шість приватних будинків, автомобіль, церкву, будівлю початкової школи, приміщення кафе та медичний заклад.

У будівлях вибито вікна та пошкоджено двері.

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Постраждалих немає

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих.

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