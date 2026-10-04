Вражеские БПЛА атаковали Киевскую область: в Бориспольском районе повреждены школа, медицинское учреждение, церковь и дома
Враг продолжает наносить удары ракетами "шахед" по территории Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Есть повреждения
Ночью в результате атаки вражеских БПЛА в Бориспольском районе повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, здание начальной школы, помещение кафе и медицинское учреждение.
В зданиях выбиты окна и повреждены двери.
Пострадавших нет
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
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