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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Вражеские БПЛА атаковали Киевскую область: в Бориспольском районе повреждены школа, медицинское учреждение, церковь и дома

Шахед атакует Киевскую область

Враг продолжает наносить удары ракетами "шахед" по территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Есть повреждения

Ночью в результате атаки вражеских БПЛА в Бориспольском районе повреждены шесть частных домов, автомобиль, церковь, здание начальной школы, помещение кафе и медицинское учреждение.

В зданиях выбиты окна и повреждены двери.

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Пострадавших нет

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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Киевская область (5181) обстрел (35809) Шахед (2551) Бориспольский район (122)
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