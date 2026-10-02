За последние сутки на Киевщине повреждены 23 гражданских объекта в 5 районах, - КОВА

За последние сутки в Киевской области были повреждены 23 гражданских объекта в пяти районах области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Среди них — частные дома, многоэтажки, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание.





Фастовский район — повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажных здания, 5 автомобилей и производственно-складское здание.

Бучанский район — повреждены частный дом и 2 автомобиля.

Обуховский район — повреждены 3 частных дома и торговое заведение.

Бориспольский район — повреждены 2 частных домовладения и автомобиль.

Броварской район — повреждено частное домовладение.

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