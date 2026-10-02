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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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За последние сутки на Киевщине повреждены 23 гражданских объекта в 5 районах, - КОВА

Российский дрон попал в дом в Киевской области: двое человек в больнице

За последние сутки в Киевской области были повреждены 23 гражданских объекта в пяти районах области. 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Среди них — частные дома, многоэтажки, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание.

  • Фастовский район — повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажных здания, 5 автомобилей и производственно-складское здание.
  • Бучанский район — повреждены частный дом и 2 автомобиля.
  • Обуховский район — повреждены 3 частных дома и торговое заведение.
  • Бориспольский район — повреждены 2 частных домовладения и автомобиль.
  • Броварской район — повреждено частное домовладение.

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Автор: 

Киевская область (5175)
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