За последние сутки на Киевщине повреждены 23 гражданских объекта в 5 районах, - КОВА
За последние сутки в Киевской области были повреждены 23 гражданских объекта в пяти районах области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Среди них — частные дома, многоэтажки, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание.
- Фастовский район — повреждены 4 частных дома, 2 многоэтажных здания, 5 автомобилей и производственно-складское здание.
- Бучанский район — повреждены частный дом и 2 автомобиля.
- Обуховский район — повреждены 3 частных дома и торговое заведение.
- Бориспольский район — повреждены 2 частных домовладения и автомобиль.
- Броварской район — повреждено частное домовладение.
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