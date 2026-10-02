За останню добу на Київщині пошкоджено 23 цивільні об’єкти у 5 районах, - КОВА

За останню добу на Київщині пошкоджено 23 цивільні об’єкти у п’яти районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Серед них - приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля.





Фастівський район - пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 5 автомобілів та виробничо-складську будівлю.

Бучанський район - пошкоджено приватне домоволодіння та 2 автомобілі.

Обухівський район - пошкоджено 3 приватні будинки та заклад торгівлі.

Бориспільський район - пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.

Броварський район - пошкоджено приватне домоволодіння.

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