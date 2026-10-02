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Новини Атака безпілотників на Київщину
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За останню добу на Київщині пошкоджено 23 цивільні об’єкти у 5 районах, - КОВА

Російський дрон влучив у будинок на Київщині: двоє людей у лікарні

За останню добу на Київщині пошкоджено 23 цивільні об’єкти у п’яти районах області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Серед них - приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля.

  • Фастівський район - пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 5 автомобілів та виробничо-складську будівлю.
  • Бучанський район - пошкоджено приватне домоволодіння та 2 автомобілі.
  • Обухівський район - пошкоджено 3 приватні будинки та заклад торгівлі.
  • Бориспільський район - пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль.
  • Броварський район - пошкоджено приватне домоволодіння.

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Київська область (4848)
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