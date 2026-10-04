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Новости Угрозы России
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В Минобороны РФ угрожают усилить удары по ВПК и инфраструктуре Украины из-за заявлений Зеленского о НПЗ

минобороны,россия,рф

В Минобороны России заявили, что усилят удары по военным объектам и ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.

Соответствующее заявление Минобороны РФ цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что говорят в Минобороны РФ

В российском военном ведомстве цинично заявили, что усиление обстрелов якобы связано с вчерашним заявлением президента Владимира Зеленского о ударах по НПЗ РФ.

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В Минобороны РФ добавили, что услышали заявления Зеленского о планах усилить атаки на российские НПЗ. Российская сторона уверяет, что действия России якобы "являются ответом на удары ВСУ по её гражданским объектам".

Автор: 

обстрел (35809) Минобороны рф (994)
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Топ комментарии
+8
Мы их заявлениями , а они нас ракетами.
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04.10.2026 13:38 Ответить
+5
але краще не *******, якщо нема чим відповідати
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04.10.2026 13:49 Ответить
+4
Якби Зеля перестав гундосити кацапи відїбались би від України? - та ну нах!
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04.10.2026 13:44 Ответить

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