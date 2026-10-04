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В Минобороны РФ угрожают усилить удары по ВПК и инфраструктуре Украины из-за заявлений Зеленского о НПЗ
В Минобороны России заявили, что усилят удары по военным объектам и ВПК Украины, а также по связанной с ними инфраструктуре.
Соответствующее заявление Минобороны РФ цитируют российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорят в Минобороны РФ
В российском военном ведомстве цинично заявили, что усиление обстрелов якобы связано с вчерашним заявлением президента Владимира Зеленского о ударах по НПЗ РФ.
В Минобороны РФ добавили, что услышали заявления Зеленского о планах усилить атаки на российские НПЗ. Российская сторона уверяет, что действия России якобы "являются ответом на удары ВСУ по её гражданским объектам".
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