У Міноборони РФ погрожують посилити удари по ВПК та інфраструктурі України через заяви Зеленського про НПЗ

У Міноборони Росії заявили, що посилять удари по військових об'єктах і ВПК України, а також пов'язаній із ними інфраструктурі.

Відповідну заяву Міноборони РФ цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Міноборони РФ

У російському військовому відомстві цинічно заявили, що посилення обстрілів нібито пов'язано із вчорашньою заявою президента Володимира Зеленського щодо ударів по НПЗ РФ.

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У Міноборони РФ додали, що почули заяви Зеленського про плани посилити атаки на російські НПЗ. Російська сторона запевняє, що дії Росії начебто "є відповіддю на удари ЗСУ по її цивільних об'єктах".