1 224 19
У Міноборони РФ погрожують посилити удари по ВПК та інфраструктурі України через заяви Зеленського про НПЗ
У Міноборони Росії заявили, що посилять удари по військових об'єктах і ВПК України, а також пов'язаній із ними інфраструктурі.
Відповідну заяву Міноборони РФ цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Що кажуть у Міноборони РФ
У російському військовому відомстві цинічно заявили, що посилення обстрілів нібито пов'язано із вчорашньою заявою президента Володимира Зеленського щодо ударів по НПЗ РФ.
У Міноборони РФ додали, що почули заяви Зеленського про плани посилити атаки на російські НПЗ. Російська сторона запевняє, що дії Росії начебто "є відповіддю на удари ЗСУ по її цивільних об'єктах".
Топ коментарі
+8 Malloy Kumpfer
показати весь коментар04.10.2026 13:38 Відповісти Посилання
+5 Вячеслав Рюйтер
показати весь коментар04.10.2026 13:49 Відповісти Посилання
+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар04.10.2026 13:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль