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Новини Погрози Росії
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У Міноборони РФ погрожують посилити удари по ВПК та інфраструктурі України через заяви Зеленського про НПЗ

міноборони,росія,рф

У Міноборони Росії заявили, що посилять удари по військових об'єктах і ВПК України, а також пов'язаній із ними інфраструктурі.

Відповідну заяву Міноборони РФ цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Міноборони РФ

У російському військовому відомстві цинічно заявили, що посилення обстрілів нібито пов'язано із вчорашньою заявою президента Володимира Зеленського щодо ударів по НПЗ РФ.

Також читайте: Міноборони РФ анонсувало масовані удари по українській енергетиці: підготовку вже розпочато

У Міноборони РФ додали, що почули заяви Зеленського про плани посилити атаки на російські НПЗ. Російська сторона запевняє, що дії Росії начебто "є відповіддю на удари ЗСУ по її цивільних об'єктах".

Автор: 

обстріл (37132) Міноборони рф (753)
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Топ коментарі
+8
Мы их заявлениями , а они нас ракетами.
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04.10.2026 13:38 Відповісти
+5
але краще не *******, якщо нема чим відповідати
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04.10.2026 13:49 Відповісти
+4
Якби Зеля перестав гундосити кацапи відїбались би від України? - та ну нах!
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04.10.2026 13:44 Відповісти

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