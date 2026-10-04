Враг атаковал Кировоградскую область БПЛА: в Кропивницком районе упал дрон, пострадавших нет
Днем 4 октября 2026 года войска РФ нанесли удар ударными БПЛА по территории Кировоградской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, сообщает Цензор.НЕТ.
По данным ОГА, на территории Кропивницкого района зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой местности.
Каковы последствия?
"Самое главное — обошлось без пострадавших и разрушений. На месте уже работают специалисты. Спасибо всем службам за оперативную работу!" — отметил Райкович.
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