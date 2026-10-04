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Враг атаковал Кировоградскую область БПЛА: в Кропивницком районе упал дрон, пострадавших нет

шахед атаковал Кировоградскую область

Днем 4 октября 2026 года войска РФ нанесли удар ударными БПЛА по территории Кировоградской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным ОГА, на территории Кропивницкого района зафиксировано падение вражеского БПЛА на открытой местности.

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Каковы последствия?

"Самое главное — обошлось без пострадавших и разрушений. На месте уже работают специалисты. Спасибо всем службам за оперативную работу!" — отметил Райкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Кировоградскую область и Волынь беспилотниками: есть попадания в объекты инфраструктуры

Автор: 

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