Ворог атакував Кіровоградщину БпЛА: у Кропивницькому районі впав дрон, без постраждалих

Вдень 4 жовтня 2026 року війська РФ атакували ударними БпЛА території Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ОВА, на території Кропивницького району зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території.

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Які наслідки?

"Найголовніше - минулося без постраждалих та руйнувань. На місці вже працюють фахівці. Дякую усім службам за оперативну роботу!" - зазначив Райкович.

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