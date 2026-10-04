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Ворог атакував Кіровоградщину БпЛА: у Кропивницькому районі впав дрон, без постраждалих

шахед атакував Кіровоградщину

Вдень 4 жовтня 2026 року війська РФ атакували ударними БпЛА території Кіровоградщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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За даними ОВА, на території Кропивницького району зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території.

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Які наслідки?

"Найголовніше - минулося без постраждалих та руйнувань. На місці вже працюють фахівці. Дякую усім службам за оперативну роботу!" - зазначив Райкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Кіровоградщину та Волинь безпілотниками: є влучання в об’єкт інфраструктури

Автор: 

безпілотник БпЛА (6006) обстріл (37159) Кіровоградська область (683) Кропивницький район (74)
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