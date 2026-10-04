Ворог атакував Кіровоградщину БпЛА: у Кропивницькому районі впав дрон, без постраждалих
Вдень 4 жовтня 2026 року війська РФ атакували ударними БпЛА території Кіровоградщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За даними ОВА, на території Кропивницького району зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території.
Які наслідки?
"Найголовніше - минулося без постраждалих та руйнувань. На місці вже працюють фахівці. Дякую усім службам за оперативну роботу!" - зазначив Райкович.
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