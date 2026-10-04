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Новости Война
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Азербайджанец Заур Габибов, долгое время проживавший в Желтых Водах, погиб во время выполнения боевого задания в Украине

Заур Габибов погиб в Украине во время выполнения боевого задания

В Украине в ходе боевых действий погиб житель Азербайджана Заур Габибов, который много лет прожил в Желтых Водах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с 2014 года он участвовал в АТО.

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Габибов защищал Украину с 2014 года

Известно, что в июне 2022 года он вновь поступил на военную службу.

10 сентября 2026 года Габибов пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе Дружковки Донецкой области.

Несколько дней назад гибель Заура Габибова официально подтвердили.

Ранее сообщалось, что 1 октября во время выполнения боевого задания на истребителе МиГ-29 погиб украинский пилот, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва" Марат Редванович Мамбетов.

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Азербайджан (861) Днепропетровская область (5758) Каменский район (54) Желтые Воды (3)
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