Азербайджанец Заур Габибов, долгое время проживавший в Желтых Водах, погиб во время выполнения боевого задания в Украине
В Украине в ходе боевых действий погиб житель Азербайджана Заур Габибов, который много лет прожил в Желтых Водах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, с 2014 года он участвовал в АТО.
Габибов защищал Украину с 2014 года
Известно, что в июне 2022 года он вновь поступил на военную службу.
10 сентября 2026 года Габибов пропал без вести во время выполнения боевого задания в районе Дружковки Донецкой области.
Несколько дней назад гибель Заура Габибова официально подтвердили.
Ранее сообщалось, что 1 октября во время выполнения боевого задания на истребителе МиГ-29 погиб украинский пилот, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Привид Києва" Марат Редванович Мамбетов.
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