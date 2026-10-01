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Новости Потери Украины Украина потеряла самолет
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Пилот МиГ-29 капитан Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева" погиб в бою на фронте

Капитан Мамбетов Марат Редванович

Украинский пилот, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Марат Редванович Мамбетов погиб 1 октября при выполнении боевого задания на истребителе МиГ-29 на одном из направлений фронта.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства гибели

По данным Воздушных сил, на истребителе МиГ-29 пилот наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил.

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О пилоте

  • Капитан Марат Редванович Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

В Воздушных силах выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что он защищал Украину до последнего вздоха.

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потери (4819) Воздушные силы (3484) пилот (166) война в Украине (9284)
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Топ комментарии
+28
Слава Воїну крилатому Герою України Марату Мамбетову !!! 🙏😢🇺🇦
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01.10.2026 17:33 Ответить
+25
Царство Небесне Герою. Ганьба Верховному Головнокомандувачу, який нівчого не зробив для знищення ворої ППО і іх літаків- носіів КАБів та ракет. Безвиходдя змушує йди на ризик для життя пілотів. Ну що 73%, не захистив вас Володін асфальт на який він витратив 600 мільярдів замість систему ППО? Ця смерть і на ваших руках, які у 2019 році ставили галочку в бюлетні.
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01.10.2026 17:35 Ответить
+23
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01.10.2026 17:28 Ответить

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