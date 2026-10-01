Пилот МиГ-29 капитан Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева" погиб в бою на фронте

Украинский пилот, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Марат Редванович Мамбетов погиб 1 октября при выполнении боевого задания на истребителе МиГ-29 на одном из направлений фронта.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Обстоятельства гибели

По данным Воздушных сил, на истребителе МиГ-29 пилот наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил.

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О пилоте

Капитан Марат Редванович Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

В Воздушных силах выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что он защищал Украину до последнего вздоха.

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