Пилот МиГ-29 капитан Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева" погиб в бою на фронте
Украинский пилот, командир звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева" Марат Редванович Мамбетов погиб 1 октября при выполнении боевого задания на истребителе МиГ-29 на одном из направлений фронта.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Обстоятельства гибели
По данным Воздушных сил, на истребителе МиГ-29 пилот наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупантам на одном из направлений фронта. Во время выполнения боевого задания самолет был сбит вражеской ракетой. Пилот катапультировался, но, к сожалению, не выжил.
О пилоте
- Капитан Марат Редванович Мамбетов был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".
В Воздушных силах выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что он защищал Украину до последнего вздоха.
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