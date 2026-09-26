Защищая Украину, на фронте погиб адвокат Hillmont Partners Сергей Стретович. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб воин Сергей Стретович, который до мобилизации работал адвокатом в компании Hillmont Partners.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Hillmont Partners.

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Что известно о погибшем Герое?

"Юридическая фирма Hillmont Partners с глубокой скорбью сообщает о тяжелой утрате. Погиб наш коллега - Сергей Стретович. Сергей отдал жизнь при исполнении обязанностей военной службы, защищая Родину. Он погиб в Дружковке Краматорского района Донецкой области. Сегодня Сергея похоронили на его малой родине - в селе Мелены в Житомирской области", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Сергей работал в команде Hillmont Partners адвокатом по уголовному праву. Профессиональный и принципиальный в работе с клиентами и коллегами, в повседневной жизни он был человечным, остроумным и всегда улыбчивым.

"Нам больно от этой утраты. Невыразимо несправедливо, что война унесла Сергея, как и множество преданных мужчин, защищающих нашу землю. Сергей навсегда останется в нашей памяти как специалист, который помогал развивать Hillmont Partners, и как человек, с которым было честью работать бок о бок. Наша фирма поддерживает связь с родными Сергея и оказывает им помощь. Сопереживаем. Склоняем головы. Вечная и светлая память", - добавили в компании.

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