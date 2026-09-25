С соучредителем УНА-УНСО Николаем Карпюком, погибшим на фронте, простились в Киеве. ФОТОрепортаж

В пятницу, 25 сентября, в Киеве состоялись похороны погибшего Николая Карпюка — общественного и политического деятеля, соучредителя УНА-УНСО и бывшего политического заключенного Кремля. Он погиб 19 сентября на фронте в возрасте 62 лет.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

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На прощание с военным пришли его друзья, побратимы, бывшие политзаключенные и одноклассники.

По словам журналистки Натальи Чангули, которая много лет знала Карпюка, соучредитель УНА-УНСО погиб в бою на Запорожском направлении вместе с двумя военными из его группы. Она рассказала, что, несмотря на возраст и пережитые войны, заключение и российский плен, он стремился вернуться на фронт.

"У него было боевое настроение. Он очень хотел только воевать. Жил как викинг и погиб как викинг", — сказала она.

Провести Карпюка в последний путь приехал его одноклассник Анатолий из родного села Великого Житина в Ривненской области. Последний раз они разговаривали по телефону в июле. По словам Анатолия, Карпюк планировал приехать в село, чтобы вместе привести в порядок место захоронения его деда, однако не успел.

Среди тех, кто пришел проститься с Карпюком, был и бывший политзаключенный Кремля, журналист Роман Сущенко. Они познакомились в 2019 году после освобождения из российского заключения.

"Мы впервые познакомились во время возвращения, когда нас везли в Украину. Там мы были в окружении сотрудников ФСБ, и нам удалось перекинуться несколькими словами", — вспоминает Сущенко.

После освобождения Сущенко и другие бывшие политзаключенные поддерживали связь с Карпюком. Теперь они инициировали петицию о присвоении ему звания Героя Украины посмертно. Петиция опубликована на сайте президента.

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Что известно о Николае Карпюке?

Николай Карпюк родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин в Ривненской области. По профессии был токарем. После провозглашения независимости Украины посвятил себя политической и общественной деятельности, возглавив ривненскую ячейку УНА-УНСО.

В 2000–2001 годах Карпюк участвовал в акции "Украина без Кучмы". За участие в протестах его приговорили к 4,5 годам лишения свободы.

В марте 2014 года был похищен спецслужбами РФ на границе в Черниговской области. Суд государства-агрессора России приговорил его к 22,5 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям — якобы за участие в боевых действиях в Чечне с 1994 по 2001 год.

В российской тюрьме Карпюк провел пять лет, вернувшись домой в сентябре 2019 года в ходе обмена пленными.

Вернувшись в Украину, Карпюк продолжил общественную деятельность, а впоследствии встал на защиту государства уже в качестве военнослужащего.

19 сентября 2026 года погиб на фронте на Запорожском направлении. Ему было 62 года.

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